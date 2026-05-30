Đề tiếng Anh thi lớp 10 tại Hà Nội: Phân loại cao hơn năm ngoái, phổ điểm 6,5-7,5 30/05/2026 17:10

(PLO)- Đề tiếng Anh thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay được giáo viên nhận định hơi "nặng từ vựng", tăng tính phân loại nhưng nhiều thí sinh vẫn tự tin đạt 6-8 điểm.

Chiều 30-5, gần 124.000 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành xong đề tiếng Anh thi lớp 10 năm học 2026-2027. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Phạm vi kiến thức phân bổ đều ở các mảng ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu.

Thí sinh tự tin đạt 6-8 điểm

Sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái. Theo ghi nhận tại một số điểm thi, học sinh đánh giá đề thi vừa sức, bám sát chương trình học và các nội dung đã được ôn tập.

Em Nguyễn Bảo Minh (THCS Long Biên) đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ, nhận định đề thi năm nay có tính phân loại cao hơn do xuất hiện nhiều từ mới. Đối với những câu hỏi chứa từ vựng lạ, nam sinh áp dụng phương pháp dựa vào ngữ cảnh xung quanh để suy luận ý nghĩa và dự đoán bài làm đạt khoảng 7 điểm.

Còn em Nguyễn Đoan Trang (THCS Kim Lan) chia sẻ đề thi chính thức khó hơn so với các đề từng làm trong quá trình ôn tập. Nữ sinh cho biết bản thân nắm chắc đáp án của hơn 25 câu hỏi và dự kiến đạt từ 6 điểm trở lên.

Em Minh Khuê (THCS Lê Quý Đôn) cho biết đề thi không khó, các dạng câu hỏi quen thuộc, phù hợp với năng lực học và dự đoán đạt khoảng 8 điểm.

Em Hương Linh và Vũ Ngọc Diệp (THCS Đô thị Việt Hưng), đánh giá cấu trúc đề thi quen thuộc, kiến thức nằm trong phạm vi đã được giáo viên hướng dẫn.

Tương tự, em Nguyễn Tuấn Anh (THCS Ngọc Lâm) cũng cho rằng những học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản hoàn toàn có thể hoàn thành bài thi.

Giáo viên nhận định đề thi hơi "nặng từ vựng"

Đánh giá về đề thi, cô Nguyễn Thị Huyền Trang (Trang Anh), giáo viên luyện thi tiếng Anh trực tuyến, nhận định đề thi năm nay có thể tạo áp lực tâm lý cho học sinh ngay từ đầu do các câu dẫn dài. Đề thi có nhiều câu hỏi kiểm tra từ vựng, chủ yếu ở mức độ B1, B2 và xuất hiện các từ vựng nằm ngoài chương trình học sinh đã được học.

Theo giáo viên này, mặt bằng chung năng lực tiếng Anh của học sinh Hà Nội cao hơn các địa phương khác, do đó việc đề thi có độ khó cao hơn là tất yếu. Nhận định tổng quan, đề thi chính thức năm nay có độ khó cao hơn so với năm học trước.

Dù vẫn giữ nguyên cấu trúc định dạng cơ bản, phạm vi kiến thức xuất hiện trong bài thi có sự xê dịch, không bám sát khung kiến thức như đề thi của năm trước. Đồng thời, đề thi cũng mang nặng yếu tố từ vựng và chứa các câu hỏi có thể "bẫy" thí sinh.

Trong khi đó, cô Phạm Lan Anh, nhóm trưởng chuyên môn tổ tiếng Anh THCS, trường THCS và THPT Phenikaa, nhận định đề tiếp tục bám sát định hướng đánh giá năng lực của chương trình giáo dục phổ thông 2018, duy trì sự ổn định về cấu trúc nhưng độ khó tăng khoảng 10-15% so với năm trước. Sự thay đổi thể hiện rõ nhất ở phần từ vựng và ngữ pháp.

Theo đó, thay vì kiểm tra kiến thức riêng lẻ, nhiều câu được đặt trong ngữ cảnh cụ thể, yêu cầu thí sinh hiểu nội dung. Các cấu trúc câu điều kiện sử dụng câu mệnh lệnh, câu so sánh kép đòi hỏi người làm bài hiểu mối quan hệ logic giữa hai vế câu.

Một số từ vựng như demanding, pursue, achieve, collaborate phản ánh xu hướng tăng cường vốn từ học thuật. Phần ngữ âm chuyển trọng tâm sang hiện tượng âm câm với nhóm từ honesty, honour và holography, kết hợp kiểm tra trọng âm đuôi -eer hoặc -tion.

Về khả năng phân loại, cô Lan Anh cho rằng phần đọc hiểu và điền câu vào văn bản có độ khó cao nhất, đòi hỏi kỹ năng xác định ý chính, suy luận, tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa và hiểu mối liên kết logic.

Đề thi phân bổ 65-70% câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu, 20-25% ở mức vận dụng và 10% ở mức vận dụng cao. Giáo viên dự báo phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5-7,5 điểm.

Số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên có thể giảm nhẹ so với năm ngoái, điểm 10 không nhiều do thí sinh dễ mất điểm ở các câu hỏi suy luận, từ vựng ngữ cảnh và bài tập liên kết văn bản.

Điểm đáng ghi nhận của đề thi năm nay là việc giảm dần các câu hỏi thiên về ghi nhớ máy móc, tăng cường đánh giá năng lực xử lý thông tin thực tế.