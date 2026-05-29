Hiệu trưởng phải công khai số đường dây nóng để ngừa bạo lực học đường 29/05/2026 13:32

(PLO)- Trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở GD&ĐT lập tức tổng rà soát, công khai đường dây nóng và quy trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT vừa ra công văn số 3147/BGDĐT-HSSV về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, thời gian gần đây, ở một số địa phương đã xảy ra một số vụ bạo lực của học sinh phổ thông với tính chất vi phạm pháp luật ở mức độ phức tạp, nghiêm trọng. Chính những sự việc trên đã ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất, tinh thần học sinh.

Nam sinh ở Lâm Đồng đã tự gây hại bản thân sau thời gian dài bị nhóm bạn thực hiện hành vi bạo lực. Ảnh: VT

Trước thực tế trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau nhằm quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường. Cụ thể:

Triển khai tổng rà soát công tác tổ chức thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong trường học. Bên cạnh đó, trường học phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ đoàn, đội, nhân viên, học sinh tổ chức triển khai và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học.

Các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại đường dây nóng của Hiệu trưởng, Công an xã/phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại các vị trí dễ quan sát. Trường học phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng đoàn - đội và tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc mạng xã hội.

Các trường triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt đồng thời bảo vệ học sinh tố giác.

Bên cạnh đó, trường học phải thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh ngoài giờ học; thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi trực tiếp, nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời và ứng phó linh hoạt giải quyết các vấn đề xảy ra.

Đặc biệt, các đơn vị phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bắt nạt, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh. Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật; nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm minh, kịp thời cá nhân và tập thể vi phạm, thiếu trách nhiệm. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe.

Như PLO đã đưa tin, liên tiếp trong thời gian qua, nhiều sự việc bạo lực học đường xảy ra với xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

Mới đây, một nam sinh lớp 5 tại Tây Ninh bị chấn thương sọ não sau khi va chạm với bạn cùng lớp, phải chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 3 TP.

Trước đó, một nam sinh ở Lâm Đồng đang phải cấp cứu tại bệnh viện sau một thời gian bị nhóm bạn cùng lớp bắt nạt, dùng hành vi bạo lực. Hiện công an đã khởi tố bị can đối với học sinh cầm đầu nhóm khiến nam sinh tự gây hại bản thân.