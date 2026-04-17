Kết quả xác minh vụ 'nữ sinh bị sang chấn tâm lý do bạo lực học đường' ở Gia Lai 17/04/2026 19:53

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khẳng định không có việc nữ sinh bị đánh hội đồng, kỳ thị như thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 17-4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có báo cáo kết quả xác minh phản ánh trên mạng xã hội vụ một nữ sinh Trường THPT Lê Thánh Tông ở phường Ayun Pa bị bạo lực học đường.

Nữ sinh trong vụ việc là em K.H.U, lớp học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tông, phường Ayun Pa.

Sở Giáo dục- Đào tạo Gia Lai khẳng định không có việc học sinh bị đánh hội đồng, bị tác động vật lý, hay bị bỏ mặc; không có dấu hiệu kỳ thị, phân biệt học sinh dân tộc thiểu số.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một nữ sinh có biểu hiện sang chấn tâm lý, hoang mang, có hành vi la hét, tự bóp cổ mình. Nội dung đăng tải cho rằng nữ sinh này bị bạo lực học đường.

Em HU bị các bạn nam trêu chọc.

Theo Sở Giáo dục- Đào tạo Gia Lai, trong tiết thể dục sáng 8-4, em HU có chạy theo đòi ôm một bạn nam nhưng bạn này gạt tay ra. Sau đó, một số bạn nam có hành vi trêu chọc em HU, như nhảy qua đầu, đội mũ bảo hiểm.

Em HU khóc, được giáo viên an ủi, động viên. Đồng thời, nhà trường liên hệ với phụ huynh và có cam kết sẽ xác minh, làm rõ hành vi của các em để xử lý nghiêm.

Ngày 10-4, gia đình chuyển em HU đến Bệnh viện Pleiku, Bệnh viện Tâm thần kinh (phường Pleiku, Gia Lai).

Thời gian này, trường đã ghi nhận được sự việc một số cá nhân dùng số điện thoại lạ gọi chửi bới và lăng mạ, hăm dọa, gây ảnh hưởng tâm lý của cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.