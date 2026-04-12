Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng ở Quảng Ngãi 12/04/2026 20:33

(PLO)- Bị nhóm nam sinh đánh trước cổng trường, nữ sinh ở Quảng Ngãi hầu như không thể chống cự.

Ngày 12-4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh trước cổng trường.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại Trường THCS Bình Thuận, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Nạn nhân bị đánh trước cổng trường, sau buổi thi học kỳ.

Theo nội dung clip, nữ sinh gần như không thể chống cự, liên tục bị đấm, đá bởi nhóm nam sinh. Dù có người lớn đứng ra can ngăn, nhóm nam sinh vẫn tiếp tục hành vi đánh người.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân học lớp 7A, Trường THCS Bình Thuận.

Bà Lê Thị T (dì nạn nhân) cho biết, khoảng trưa 11-4, sau khi kết thúc buổi thi giữa học kỳ, cháu gái bà ra cổng trường thì xảy ra mâu thuẫn với một nữ sinh lớp 7C cùng trường.

Sau đó, nữ sinh này gọi anh trai học lớp 9A cùng hai nam sinh khác đến, rồi nhóm này lao vào đánh.

Ngay sau vụ việc, gia đình đã đưa em nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị.

Cùng ngày 11-4, gia đình đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và nhà trường.

Theo gia đình, Công an xã Vạn Tường đã làm việc với các học sinh liên quan, lấy lời khai để xác minh nguyên nhân, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích.