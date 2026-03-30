Học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ngay tại phòng học 30/03/2026 16:27

(PLO)- Công an đã vào cuộc vụ học sinh lớp 8 bị ít nhất 5 học sinh khác đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Ngày 30-3, Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Chính, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về vụ một học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ngay trong phòng học phải nhập viện.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin từ tài khoản được cho là người nhà của một học sinh lớp 8 bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng ngay trong phòng học. Hình ảnh học sinh này nhập viện cấp cứu khiến dư luận bức xúc.

Hình ảnh học sinh bị đánh đập dã man. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra lúc 12 giờ 30 ngày 27-3, trong tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ tại phòng học lớp 8.6, Trường THCS Hàm Chính.

Đến tối 28-3, clip trên được đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi nắm thông tin, sáng 29-3, nhà trường mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và các học sinh liên quan để xác minh, tuy nhiên cha mẹ học sinh bị đánh không tham dự.

Bước đầu xác định có 5 học sinh đánh hội đồng em L.H.P (học sinh lớp 8.6). Nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường dẫn đến hành vi bạo lực.

Sáng 29-3, em P được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhập viện theo dõi sức khỏe với chẩn đoán chấn thương phần mềm, đã được chụp CT.

Cùng ngày, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của các học sinh tham gia đánh em P đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân.

Công an xã đã đến làm việc, lấy thông tin vụ việc. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và công an để làm rõ, xử lý học sinh vi phạm theo quy định ngành giáo dục.

Sáng thứ Hai (30-3), trong giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường đã thông báo vụ việc và nhắc nhở học sinh tuyệt đối không tham gia bạo lực học đường. Đồng thời, trường phối hợp cùng công an họp các bên liên quan để giải quyết theo yêu cầu của gia đình học sinh bị đánh.