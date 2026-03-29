Vì sao giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng cùng 2 thuộc cấp bị bắt? 29/03/2026 16:39

Liên quan đến việc khởi tố, bắt giam Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh Lâm Đồng cùng 2 thuộc cấp vào ngày 21-3, bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nhóm bị can này đã làm thiệt hại ngân sách nhà nước 400 triệu đồng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trụ sở Trung tâm Đăng kiểm tàu cá.

Được biết, bị can Trần Nguyên Vũ cùng Trần Thanh Thiên Toàn (Trưởng Phòng Đăng kiểm) và Nguyễn Duy Anh (Đăng kiểm viên) đều bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, tháng 7-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg về “Khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa", trong đó có hỗ trợ nhiên liệu xăng, dầu để phục vụ cho các chuyến khai thác hải sản của ngư dân trên vùng biển xa.

Lợi dụng chính sách khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, một số chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) đã liên hệ mua máy thủy cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ về tự lắp đặt lên tàu cá cải hoán.

Sau đó liên hệ với Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (Trung tâm) để hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ đăng kiểm nhằm trục lợi tiền hỗ trợ.

Đến nay, cơ quan chức năng đã làm rõ vào tháng 2-2022, P.H.P là chủ tàu cá BTh 997…TS có công suất 340CV liên hệ với đăng kiểm viên của Trung tâm giới thiệu mua máy thủy và giúp làm hồ sơ đăng kiểm cải hoán tàu cá.

Thay vì sử dụng máy thủy chính quy, P mua máy cũ trôi nổi tại TP.HCM rồi tự ý lắp đặt. Để hưởng mức hỗ trợ nhiên liệu cao nhất, nhóm đăng kiểm viên này đã "phù phép" hồ sơ, nâng khống công suất máy từ 340CV lên hơn 700CV.

Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ phù phép hồ sơ hoán cải tàu cá.

Bằng những bộ hồ sơ "khống" được ký duyệt sai quy trình, tàu cá này đã nghiễm nhiên đủ điều kiện đi biển xa, rút ruột ngân sách nhà nước 400 triệu đồng tiền hỗ trợ nhiên liệu chỉ trong bốn chuyến biển.

Ngoài hành vi sai phạm trên, bị can Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Trung tâm còn thỏa thuận với giám đốc một công ty thiết kế đối với mỗi hồ sơ thiết kế cải hoán tàu cá, Trung tâm sẽ được phía công ty này trích lại từ 30- 40%/tổng chi phí lập hồ sơ thiết kế (đây là số tiền mà chủ tàu thanh toán cho công ty trên theo hợp đồng thiết kế)…

Bị can Trần Nguyên Vũ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Trần Thanh Thiện Toàn, Nguyễn Anh Anh Duy lập khống toàn bộ hồ sơ đăng kiểm cải hoán tàu cá BTh 997… TS.

Đồng thời, Vũ đã ký cấp “Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật" không đúng quy trình, quy định đăng kiểm tàu cá để hưởng tiền ăn chia từ đơn vị thiết kế… đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Thực hiện tội phạm với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Các bị can Trần Thanh Thiện Toàn, Nguyễn Anh Duy đã thực hiện với vai trò người giúp sức và người thực hành.