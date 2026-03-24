Thanh tra Lâm Đồng đề nghị công an phối hợp kiểm tra dự án làng biệt thự Vườn Hồng 24/03/2026 18:28

(PLO)- Chủ đầu tư không cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về dự án làng biệt thự Vườn Hồng.

Ngày 24-3, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng đất dự án làng biệt thự Vườn Hồng tại số 62 Đống Đa, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đang thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty CP Minh Hoàng Lê được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án làng biệt thự Vườn Hồng – khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn tại địa chỉ số 62 đường Đống Đa, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có nhiều văn bản yêu cầu Công ty CP Minh Hoàng Lê có địa chỉ tại TP.HCM và chi nhánh công ty tại số 62 Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm việc và kiểm tra thực địa tại dự án.

Tuy nhiên, đại diện Công ty CP Minh Hoàng Lê và chi nhánh công ty vắng mặt không có lý do, không cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, không phối hợp tạo điều kiện để kiểm tra thực địa dự án phục vụ công tác thanh tra.

Thanh tra tỉnh đề nghị Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt cử hai cán bộ phối hợp Thanh tra tỉnh để kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến chi nhánh công ty và hiện trạng đất đai tại địa chỉ nói trên.