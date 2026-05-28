Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong hoạt động của HĐND 28/05/2026 11:47

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, tăng cường giám sát thực chất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản lý, điều hành và giám sát…

Sáng 28-5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND ngày càng gần dân, sát dân hơn

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định nhiệm kỳ vừa qua, HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới toàn diện, hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả hơn và bám sát thực tiễn.

Theo đó, các HĐND đã phát huy tốt vai trò quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân.

“Hoạt động của HĐND ngày càng gần dân, sát dân hơn” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Một trong những kết quả nổi bật được nhắc tới là việc các địa phương chủ động triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; rà soát cơ chế vận hành, kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành nhiều nghị quyết để bảo đảm hoạt động của chính quyền được liên tục, thông suốt.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả bước đầu cho thấy chủ trương đổi mới tổ chức chính quyền địa phương của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, xu hướng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, HĐND các cấp cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Mối quan hệ hướng dẫn, giám sát và đồng hành giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND cấp tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, trên tinh thần “Quốc hội mạnh thì HĐND phải mạnh”, góp phần xây dựng hệ thống cơ quan dân cử thống nhất, đồng bộ.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của HĐND các tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như những tháng đầu nhiệm kỳ mới.

Đẩy mạnh AI, chuyển đổi số trong hoạt động HĐND

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi HĐND các cấp phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Trong đó, yêu cầu đầu tiên được nhấn mạnh là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải là thước đo đối với hiệu quả hoạt động của HĐND. Ông cũng yêu cầu HĐND các cấp nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

“Mỗi nghị quyết phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao và tầm nhìn dài hạn” – Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo đó, các địa phương cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng chiến lược; khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; kinh tế tuần hoàn; cải cách hành chính; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm an sinh xã hội.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hoạt động giám sát của HĐND phải “thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào các lĩnh vực cử tri quan tâm như đất đai, môi trường, đầu tư công, cải cách hành chính.

Ông cũng đề nghị nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời tăng cường tái giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát.

Một nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội với HĐND các cấp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công nghệ cần được ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý, điều hành, giám sát và phân tích chính sách; tăng cường tương tác số giữa đại biểu HĐND với người dân; từ đó nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Phấn đấu xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.