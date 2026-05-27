Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Thái Lan 27/05/2026 14:49

(PLO)- Chiều 27-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Udon Thani, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân từ ngày 27 đến 29-5.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, phía Thái Lan có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Watcharaphon Khaokham và lãnh đạo tỉnh Udon Thani.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh và Phu nhân, các cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Udon Thani (tỉnh Udon Thani), bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Ngay sau khi tới nơi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động nhất trong ASEAN.

Thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển tích cực, thực chất. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai bên.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương.