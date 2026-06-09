Vinh danh 35 tác phẩm xuất sắc tại Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 09/06/2026 17:50

(PLO)- 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí trên cả nước được trao giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Ngày 9-6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025, vinh danh 35 tác phẩm báo chí xuất sắc được lựa chọn từ gần 1.000 tác phẩm dự thi trên cả nước.

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần từ bi, phụng sự của Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong việc truyền tải những thông điệp thiện lành, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức xã hội theo phương châm “Tốt đạo - Đẹp đời”.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí trên cả nước.

Nhiều đơn vị tham gia với các tuyến bài được đầu tư công phu, triển khai bài bản, phản ánh đa dạng đời sống Phật giáo cũng như những vấn đề xã hội dưới góc nhìn nhân văn.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về giải thưởng. Ảnh: VT

Hòa thượng, TS Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết chất lượng tác phẩm năm nay có sự nâng lên rõ rệt so với mùa giải đầu tiên.

Nếu mùa giải đầu tiên tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ về mặt phong trào thì mùa giải năm nay cho thấy bước chuyển rõ nét về chiều sâu chuyên môn và giá trị học thuật.

Nhiều tác phẩm không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin mà còn góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức tôn giáo, đạo đức nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026), đồng thời hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 11- 2026. Những dấu mốc ấy nhắc chúng ta rằng: báo chí không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin, mà còn là lực lượng gìn giữ nền tảng đạo đức, bảo vệ sự thật, khơi dậy khát vọng hướng thiện và góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của xã hội"- Hòa thượng Thích Gia Quang.

Năm nay, Ban Tổ chức tiếp nhận 948 tác phẩm hợp lệ thuộc nhiều loại hình báo chí. Trong đó, báo in và báo điện tử có 669 tác phẩm; phát thanh - truyền hình 135 tác phẩm; ảnh báo chí 144 tác phẩm.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, nhiều bài viết, phóng sự và tuyến đề tài cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, phản ánh sinh động đời sống Phật giáo, đồng thời kết nối các giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức tôn giáo với các vấn đề xã hội đương đại.

Kết quả, 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí trên cả nước được trao giải.

Ban Tổ chức trao 1 Giải Đặc biệt cho tác phẩm xuất sắc nhất. Đối với loại hình báo in và báo điện tử có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Loại hình phát thanh - truyền hình có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Riêng ảnh báo chí có 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, không có giải Nhất.

Ngoài các giải chính thức, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ nhằm động viên, khích lệ những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật.

Trong đó có 3 giải thưởng là chuyến hành hương tới các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ, dự kiến tổ chức vào tháng 10-2026; 1 giải tập thể dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự; cùng 2 giải cá nhân dành cho tác giả có nhiều tác phẩm lọt vòng chung khảo và tác giả có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất.