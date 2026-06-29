Thành lập chuyên ngành chiến đấu mới tại Quân khu 7 29/06/2026 14:37

(PLO)- Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là chuyên ngành chiến đấu mới nói chung và Quân khu 7 nói riêng.

Ngày 29-6, Quân khu 7 tổ chức công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Ra mắt Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Phương tiện không người lái. Ảnh: QK7

Việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là bước đi có ý nghĩa chiến lược, cụ thể hóa chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, sự kiện này thể hiện tư duy đổi mới, chủ động thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ quân sự và yêu cầu tác chiến trong chiến tranh hiện đại.

Việc xây dựng lực lượng phương tiện không người lái là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, trinh sát, quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới. Qua đó, lực lượng sẽ xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quân khu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình hiện đại hóa LLVT Quân khu 7 nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Sự kiện thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Ảnh: QK7

Trung tướng Lê Xuân Thế tin tưởng với truyền thống vẻ vang của Bộ Tham mưu Quân khu anh hùng, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái sẽ nhanh chóng trưởng thành, phát triển vững chắc.

Đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ quân sự hiện đại của Lực lượng vũ trang Quân khu.