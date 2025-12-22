Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, chúc mừng Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM 22/12/2025 15:32

(PLO)- Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ đến thăm, chúc mừng Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng 22-12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2025), nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM. Cùng dự có Tổng Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM - nhà báo Lê Minh Cường và biên tập viên, phóng viên của báo.

Tại Quân khu 7, nhà báo Đinh Đức Thọ thay mặt lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời chúc mừng và đánh giá cao các kết quả nổi bật mà quân khu đã đạt được trong năm 2025, tiêu biểu như: Hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9…

Nhà báo Đinh Đức Thọ bày tỏ sự tin tưởng vai trò nòng cốt của Quân khu 7 trong công tác xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang trong toàn quân khu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM và các địa phương.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, thay mặt cán bộ, chiến sĩ quân khu gửi lời cảm ơn trước tình cảm trân quý, sự đồng hành của báo Pháp Luật TP.HCM trong xuyên suốt quá trình hoạt động của quân khu trên địa bàn TP.HCM và các địa phương.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn mong muốn báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng đơn vị trong quá trình thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, TP.HCM.

Đồng thời, ghi nhận, phản ánh, tuyên truyền các hoạt động, kết quả trong công tác hỗ trợ nhân dân, tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật, ngày hội quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng, rèn luyện, phát triển các lực lượng chiến đấu…

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ (thứ hai từ phải), Tổng Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM Lê Minh Cường (thứ hai từ trái) và biên tập viên, phóng viên của báo.

Sáng cùng ngày, đoàn cũng đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp đoàn.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn bày tỏ niềm vui được báo Pháp Luật TP.HCM quan tâm, dành tình cảm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

﻿ ﻿ Đoàn báo Pháp Luật TP.HCM trao đổi cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP và các đơn vị đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh TP.

“Thời gian qua, lực lượng vũ trang TP.HCM đã phát huy mạnh mẽ các kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Trong năm 2025 và năm 2026, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng các lực lượng, cơ quan tham mưu cấp ủy, chính quyền TP và các địa phương thực hiện tốt công tác an ninh, đảm bảo trật tự xã hội trong các sự kiện quan trọng của TP. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác tuyên truyền, định hướng xã hội về công tác quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”- Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nói.

Đoàn báo Pháp Luật TP.HCM đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đáp lời, ông Đinh Đức Thọ ghi nhận sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ Tư lệnh TP.HCM trong quá trình hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Ông cũng bày tỏ mong muốn hai đơn vị sẽ phát huy mạnh mẽ các kết quả đã đạt được và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả các nhiệm vụ được TP giao phó.

Sau đó, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đến thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM. Tiếp đoàn có Đại tá Trương Minh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM.

Nhà báo Đinh Đức Thọ (bên phải), Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại đây, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ phấn khởi trước những kết quả, thành tích của các đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc Quân khu 7, trong đó có Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM.

Đại tá Trương Minh Tuấn (phía trái), Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng TP.HCM .

Đại tá Trương Minh Tuấn gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều gắn kết, hỗ trợ tuyên truyền hoạt động của đơn vị trong hoạt động xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng an ninh quốc phòng, công tác xã hội trong nhiều năm qua. Đồng thời, Đại tá Trương Minh Tuấn nhất trí sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ sự gắn kết, hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.