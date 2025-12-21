Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nam Sudan 21/12/2025 09:54

(PLO)- Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Phân khu Unity và đại diện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong không khí hướng về Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 20-12-2025, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025) tại Phân khu Unity, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Phân khu Unity, đại diện các đơn vị, cùng sĩ quan và nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang công tác tại địa bàn.

Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, cán bộ, nhân viên bệnh viện luôn trân trọng cơ hội được làm việc cùng các chuyên gia, sĩ quan và nhân viên gìn giữ hòa bình đến từ nhiều quốc gia và tổ chức khác nhau.

Với sứ mệnh chăm sóc y tế, phục vụ bệnh nhân và góp phần giảm bớt khó khăn, căng thẳng trong môi trường phái bộ, đơn vị luôn nỗ lực đóng góp thiết thực vào hòa bình và ổn định tại khu vực.

Theo Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Đức Tài, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc tế và các nỗ lực đa phương vì hòa bình. Việc cùng nhau thực hiện nhiệm vụ dưới lá cờ Liên Hợp Quốc không chỉ là trách nhiệm chung, mà còn là cơ hội để tăng cường hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền chặt.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã bày tỏ lời cảm ơn tới các đối tác, đồng nghiệp quốc tế luôn đồng hành, hợp tác và ủng hộ đơn vị trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cũng tại buổi lễ, Chuẩn tướng Zewdu Endris Yimer, Tư lệnh, Chỉ huy trưởng Phân khu Unity, cho biết ông vinh dự khi được tham dự hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngay tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, trong bối cảnh đặc biệt của Nam Sudan.

Theo ông, đây là minh chứng sinh động cho chặng đường phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ một lực lượng có lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đến vai trò ngày càng quan trọng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Cán bộ, nhân viên bệnh viện trình diễn các tiết mục văn nghệ với các biểu tượng của đất nước. Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7

Chỉ huy trưởng Phân khu Unity đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, nhấn mạnh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đang được thể hiện rõ nét trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.

Đánh giá về vai trò của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ trong đợt luân chuyển lần thứ bảy, Chỉ huy trưởng Phân khu Unity cho rằng đây là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống hỗ trợ y tế tại phân khu, đồng thời là mô hình tiêu biểu trong toàn phái bộ.

Nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam được giới thiệu tới các khách mời. Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7

Ông ghi nhận tinh thần chuyên nghiệp, trách nhiệm và lòng nhân ái của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện, nhấn mạnh rằng mỗi ca bệnh được điều trị, mỗi bệnh nhân được chăm sóc và mỗi nhân viên y tế địa phương được đào tạo đều góp phần thiết thực vào xây dựng hòa bình bền vững.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động dân sự – quân sự, tiếp cận cộng đồng địa phương và sự phối hợp với các đơn vị Liên Hợp Quốc khác của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 được đánh giá là cách tiếp cận toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng đối với Liên Hợp Quốc.

Hướng về Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như khám, tầm soát sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế tại Phân khu, tổ chức các hoạt động thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết nội bộ và thắt chặt tình hữu nghị quốc tế.