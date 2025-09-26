Hình ảnh xúc động tại nghi lễ tiễn 179 chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam về nước 26/09/2025 16:47

(PLO)- Tại trục đường chính dẫn vào sân bay trực thăng của Phái bộ UNISFA ở Abyei đã diễn ra nghi lễ tiễn Đội Công binh số 3 Việt Nam trở về Tổ quốc.

Vào lúc 7 giờ 30 sáng 26-9 (giờ địa phương), tại trục đường chính dẫn vào sân bay trực thăng của Phái bộ UNISFA, đã diễn ra nghi lễ tiễn Đội Công binh số 3 Việt Nam trở về Tổ quốc.

Buổi lễ có sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao Phái bộ UNISFA, đại diện các cơ quan chức năng và các nước cử quân, tạo nên một không khí vừa trang trọng, vừa đong đầy cảm xúc.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 Việt Nam, Trung tá Phạm Văn Hảo - Đội trưởng xúc động phát biểu: “Lễ tiễn ngày hôm nay không chỉ đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của chúng tôi, mà còn để tôn vinh sự đoàn kết, sự cống hiến và sự hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình tại Abyei”.

Trục đường chính dẫn vào sân bay trực thăng của Phái bộ UNISFA.

Theo Trung tá Phạm Văn Hảo, nhìn lại chặng đường một năm công tác, đơn vị đã nhận thức sâu sắc rằng Abyei được gọi là thiên đường không phải bởi các kỳ quan hay sự thịnh vượng mà bởi chính chúng ta là “lính mũ nồi xanh” đến từ khắp nơi trên thế giới, làm việc, đối xử và sự tương tác lẫn nhau và với cộng đồng địa phương.

Chính tinh thần tình bạn thất thiết, tình bạn không biên giới và lòng trắc ẩn đã biến những thách thức thành những kỷ niệm khó quên và biến vùng đất này thành thiên đường thật sự.

“Ngày hôm nay, Đội Công binh số 3 Việt Nam đã kết thúc nhiệm vụ và trở về quê hương. Chúng tôi sẽ không chỉ mang đi thành quả của sự lao động mà còn mang theo tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế và niềm tự hào của hành trình nhân đạo dành cho hòa bình” - Trung tá Phạm Văn Hảo nói.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Robert Yaw Affram - Tư lệnh Phái bộ an ninh lâm thời UNISFA, đã dành những lời trân trọng nhất cho những đóng góp của Đội Công binh số 3 Việt Nam.

"Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để nói lời tạm biệt với những người bạn, những người đồng đội đáng kính từ Việt Nam. Hơn một năm qua, tôi đã chứng kiến tinh thần làm việc không mệt mỏi, sự chuyên nghiệp và ý chí vượt khó của các bạn” - Trung tướng Robert Yaw Affram nói

Trung tướng Robert Yaw Affram nhận xét: Các bạn không chỉ là những kỹ sư tài ba mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và tình hữu nghị. Sự hiện diện của các bạn đã mang lại niềm tin và hy vọng cho người dân nơi đây.

Sau bài phát biểu đầy cảm xúc, thay mặt Lãnh đạo Phái bộ Trung tướng Robert Yaw Affram đã trao thư khen.

Đội Công binh số 3 Việt Nam đã triển khai tới UNISFA từ tháng 9-2024 với tổng quân số 184 người. Kể từ khi triển khai, Đội Công binh Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ rất xuất sắc trong nhiệm vụ của mình đảm nhận với tư cách là một đơn vị công binh.

Hình ảnh nghi lễ tiễn Đội Công binh số 3 Việt Nam trở về Tổ quốc.

Trước khi chính thức đến địa điểm check-in, toàn thể cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 đã tập trung trang nghiêm để thực hiện nghi lễ cuối cùng trên đất bạn.

Nghi lễ này không chỉ là sự khởi đầu của hành trình trở về mà còn là minh chứng cho sự hợp tác quốc tế, sự gắn kết bền chặt giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình từ khắp các châu lục.

