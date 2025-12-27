Bí thư Trần Lưu Quang: HĐND cần tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, tận dụng cơ hội 27/12/2025 11:50

Sáng 27-12, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TRẦN LINH

Đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với rất nhiều khó khăn và thách thức.

Đại dịch COVID-19 tác động sâu rộng, yêu cầu phục hồi và phát triển đặt ra hết sức cấp bách. Ngay sau đó, TP.HCM triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình chính quyền đô thị và thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội.

"Đây là những nhiệm vụ mới, khó, chưa có trong tiền lệ, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị", ông nói.

Trong bối cảnh đó, Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá HĐND TP khóa X đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH

HĐND cũng đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, kịp thời xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Trong hơn 6 tháng qua, HĐND đã chủ động rà soát, ban hành rất nhiều nghị quyết nhằm hoàn thiện thể chế sau khi hợp nhất ba địa phương.

“Đây là một khối lượng công việc rất lớn, thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho sự ổn định và phát triển của TP”- Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề lớn, nhạy cảm được cử tri và nhân dân quan tâm. Giám sát được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng gắn với kiến nghị, theo dõi và đôn đốc thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Nhận xét thêm, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của nhân dân được duy trì nền nếp, thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu dân cử là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri đã được tổng hợp, phản ánh kịp thời và đề xuất giải pháp xử lý, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền TP.

Theo ông, những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của TP và mọi người dân.

Việc khó không né tránh, việc mới không chờ đợi

Bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận, Bí thư TP.HCM nói cần thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của HĐND TP vẫn còn những hạn chế nhất định.

"Nhất là việc nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định chính sách, hiệu quả giám sát và năng lực dự báo, phản ứng chính sách trước những vấn đề mới phát sinh từ đặc điểm của một đô thị đặc biệt", ông chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, HĐND phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; hành động quyết liệt, hiệu quả, chủ động. Ảnh: TRẦN LINH

Trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ này, Bí thư TP.HCM đề nghị HĐND TP tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực, đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Người đứng đầu đảng bộ TP.HCM cũng cho rằng, TP đang đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức.

Yêu cầu đặt ra với HĐND là phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; hành động quyết liệt, hiệu quả, chủ động đi đầu trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội. Đặc biệt là Nghị quyết số 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để tận dụng một cơ hội lớn chưa từng có cho sự phát triển của TP.

“HĐND TP cần tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành chặt chẽ với UBND trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện với tinh thần việc khó không né tránh, việc mới không chờ đợi, việc gì liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành phải phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng”, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Song song đó, công tác giám sát phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và theo dõi đến cuối cùng việc thực hiện các kết luận giám sát.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng gợi mở, HĐND TP cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, an sinh xã hội và vận dụng những mô hình chính quyền đô thị gắn với trách nhiệm giải trình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, ông yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đối thoại, kiên nhẫn lắng nghe nhân dân. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, nhất là trên nền tảng số, đảm bảo mỗi ý kiến của nhân dân đều được lắng nghe, xem xét một cách nghiêm túc và phản hồi rõ ràng.

Một nhiệm vụ rất quan trọng trước mắt được Bí thư TP.HCM lưu ý là là chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn và tiết kiệm.

Cuối cùng, Bí thư TP.HCM chia sẻ, những kết quả của HĐND TP khóa X là nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng HĐND TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hoàn thành tốt vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”, Bí thư Trần Lưu Quang gửi gắm và trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ đại biểu HĐND TP.HCM với sự phát triển của TP.HCM.