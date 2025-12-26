Ông Võ Văn Minh: Các nghị quyết là 'đường băng' quan trọng để TP.HCM tiếp tục 'cất cánh' 26/12/2025 19:34

(PLO)- Ông Võ Văn Minh- Chủ tịch HĐND TP.HCM tin tưởng, Nghị quyết 260 và các nội dung vừa được thông qua chính là “đường băng” quan trọng để TP.HCM tiếp tục “cất cánh”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Chiều 26-12, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc sau một buổi làm việc, thông qua 31 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị, pháp chế và văn hoá - xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, HĐND đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất cao thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, cả về nghị quyết quy phạm pháp luật và nghị quyết cá biệt.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết HĐND đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất cao thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: THANH THÙY

Các nghị quyết được ban hành tập trung cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Trung ương, Quốc hội; đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết 260 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

“Những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông, môi trường, văn hóa xã hội; đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để TP.HCM khai thác hiệu quả hơn các cơ chế, chính sách đặc thù, mở rộng không gian phát triển, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của TP trong vùng và cả nước”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, năm 2026 được xem là thời điểm then chốt để TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cả vùng và đất nước.

Để các nghị quyết của kỳ họp sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP, các sở, ban, ngành và chính quyền các phường, xã, đặc khu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; đặc biệt là các nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 260 và Nghị quyết 98.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, xác định rõ tiến độ, nguồn lực và kết quả đầu ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để biến cơ chế đặc thù thành kết quả cụ thể.

Ngoài ra, UBND TP cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền theo hướng đồng bộ, thống nhất sau sắp xếp; khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài chính, đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, các dự án y tế, giao thông, chỉnh trang đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Về phía HĐND TP.HCM, thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; kịp thời phản ánh, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, bất cập, bảo đảm các quyết sách của HĐND thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân TP.

Ông Võ Văn Minh tin tưởng, Nghị quyết 260 và các nội dung vừa được thông qua chính là “đường băng” quan trọng để TP.HCM tiếp tục “cất cánh”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.