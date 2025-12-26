Cụ thể hóa các nhiệm vụ của HĐND TP.HCM theo Nghị quyết 260 26/12/2025 17:56

(PLO)- HĐND TP.HCM ban hành danh mục nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98.

Chiều 26-12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa X đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội. Đây là nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo đó, HĐND TP.HCM ban hành danh mục nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, HĐND TP quyết định dùng ngân sách địa phương triển khai dự án đầu tư công độc lập để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án theo đồ án thiết kế đô thị riêng. Các dự án này nằm tại vùng phụ cận nhà ga đường sắt, vùng phụ cận nút giao thông dọc tuyến Vành đai 3 thuộc địa phận TP.HCM.

Việc này nhằm thu hồi đất, chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất đấu giá phát triển đô thị, thương mại hoặc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt theo hợp đồng BT.

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung tại kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

HĐND TP cũng thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện các dự án hạ tầng giao thông dùng vốn đầu tư công nằm trên ranh giới giữa TP.HCM và địa phương khác. Việc giao một địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án dựa trên sự thống nhất của các UBND cấp tỉnh liên quan.

HĐND TP sẽ sửa đổi các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách năm 2025. Đồng thời sửa đổi Nghị quyết số 52/2025 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua Quy hoạch tổng thể TP và các quy định về định mức chi phí, trình tự thủ tục lập, thẩm định quy hoạch. HĐND TP cũng quyết định danh mục quy hoạch đô thị và nông thôn được tổ chức lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

HĐND TP.HCM sẽ ban hành danh mục các dự án được thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất thu hồi. Đồng thời quy định trình tự thành lập, mở rộng Khu thương mại tự do; quyết định bổ sung các dự án đường sắt mới vào phụ lục kèm theo Nghị quyết số 188/2025/QH15.

HĐND TP giao UBND TP.HCM xây dựng các đề án, kế hoạch để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó tập trung thúc đẩy nhà đầu tư chiến lược, phát triển đô thị theo định hướng TOD, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án và Khu thương mại tự do.