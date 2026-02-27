Bí thư Hà Nội: Tái thiết đi cùng kiểm soát giá nhà, biến Thủ đô thành nơi đáng sống, đáng đến 27/02/2026 18:47

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định công tác phát triển đô thị của Hà Nội phải đảm bảo an sinh xã hội, theo đó thành phố sẽ tiến tới kiểm soát giá nhà ở, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất động sản mất kiểm soát, biến Thủ đô thành nơi “đáng sống, đáng đến”…

Chiều ngày 27-2, tại trụ sở UBND phường Việt Hưng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội.

5 ứng cử viên này gồm các ông, bà: Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch; Đại tá Lê Nhật Thành, ĐBQH khoá XV hoạt động chuyên trách tại Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa – Bộ Công an (Sĩ quan công an nhân dân biệt phái); Nguyễn Đức Huấn, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội; Âu Thị Thúy Hà, Phó Trưởng ban Đầu tư – mua sắm, Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND phường Việt Hưng và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở các xã phường gồm: Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng.

Sẽ kiểm soát giá nhà ở

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của 5 ứng cử viên, đồng thời phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thay mặt cho các ứng cử viên, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã có phần trao đổi, trả lời các câu hỏi của cử tri.

Ông khẳng định đường hướng phát triển, tái thiết đô thị sẽ đảm bảo yếu tố an sinh xã hội, theo đó thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn, bao gồm nhà công vụ, nhà ở xã hội và cả nhà ở thương mại, nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá bất động sản mất kiểm soát.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri tại điểm cầu phường Việt Hưng. Ảnh: Trọng Phú

Theo ông, quá trình xây dựng các khu đô thị mới xung quanh thành phố trong 3 năm tới không chỉ phục vụ tái thiết, giãn dân mà còn phải bảo đảm nguyên tắc “nơi đáng sống, đáng đến”, hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

“Các dự án phát triển đô thị phải phục vụ nhân dân, lấy người dân làm chủ. Thành phố sẽ có giải pháp kiểm soát giá để không xảy ra tình trạng không kiểm soát được giá thành nhà và bất động sản”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Việc kiểm soát giá nhà ở được đặt trong tổng thể định hướng phát triển đô thị “đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp” của Hà Nội. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các khu đô thị mục tiêu phải bảo đảm kết nối hạ tầng giao thông trong vòng 30 phút tới trung tâm hoặc các trục động lực phát triển; hạ tầng bên trong phải đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, Hà Nội đang thúc đẩy các dự án trọng điểm như không gian đô thị sông Hồng theo Nghị quyết 258 của Quốc hội khóa XV. Việc phát triển khu vực này, cũng như các đô thị vệ tinh, phải đi kèm kiểm soát mật độ dân cư, bảo đảm môi trường xanh, an toàn.

Thành phố cũng đặt mục tiêu công khai quy hoạch sau khi được phê duyệt để người dân giám sát, biết chỗ nào sinh sống, chỗ nào phát triển thương mại, dịch vụ, công nghệ, y tế, giáo dục.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng nhấn mạnh, Hà Nội đã xác định “5 điểm nghẽn” cản trở phát triển cần phải giải quyết, trong đó nổi bật là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và ùn tắc giao thông. Thành phố phân công rõ đầu mối: Sở Xây dựng xử lý công trình, hạ tầng; Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách ô nhiễm không khí; Sở Y tế đảm nhiệm an toàn thực phẩm; Công an thành phố bảo đảm trật tự đô thị và giao thông.

Đối với ô nhiễm không khí, Hà Nội nhận diện ba nguồn chính: nội tại thành phố (đốt rơm rạ, khí thải sản xuất, giao thông), các tỉnh lân cận và yếu tố thời tiết. Thành phố đã có lộ trình dừng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, hỗ trợ chấm dứt đốt rơm rạ, di dời cơ sở sản xuất ra khỏi bán kính 100 km.

Về úng ngập, vừa qua Hà Nội đã triển khai khẩn cấp 10 công trình chống úng ngập để xử lý 7 điểm ngập lớn, cải tạo hệ thống thoát nước và trạm bơm. Dự kiến trong tháng 4-2026, Hà Nội sẽ khởi công dự án cải tạo sông Cầu Bây dài 12,9 km và toàn bộ hệ thống Bắc Hưng Hải, kỳ vọng cải thiện cảnh quan, khí hậu khu vực Long Biên, Gia Lâm trong hai năm tới.

Khoa học công nghệ làm động lực tăng trưởng

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định Việt Nam đã xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông vui mừng thông báo trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Mỹ vừa qua đã có rất tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ quan tâm đến việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước ta.

Ông cũng cho hay vừa qua TP Hà Nội đã ban hành cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, bảo vệ người dám nghĩ dám làm trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 28-2, tất cả phường, xã cơ bản hoàn tất trang bị thiết bị đầu cuối phục vụ chuyển đổi số; triển khai 18 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan công quyền.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Trọng Phú

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ thành lập hai trung tâm đổi mới sáng tạo về y học và năng lượng mới; phối hợp các trường đại học Mỹ đào tạo 1.000 tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch Khu công nghệ cao Hoà Lạc với quy mô gần 2.000 ha, hướng tới trung tâm nghiên cứu tầm quốc tế.

Với khoảng 200 khu, cụm công nghiệp hiện nay, thành phố sẽ rà soát, yêu cầu chuyển đổi sang công nghệ hiện đại, sản phẩm sạch, xanh, tránh nguy cơ trở thành “bãi rác công nghệ”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc mong cử tri tiếp tục đồng hành, giám sát và đóng góp trí tuệ để cùng xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được chiều sâu văn hiến ngàn năm.