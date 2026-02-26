Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội 26/02/2026 13:27

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm Tổng Bí thư Tô Lâm và bốn người ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1.

Sáng 26-2, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm Tổng Bí thư Tô Lâm và bốn người ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1.

Các ứng cử viên ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; bà Vũ Lan Phương, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Cửa Nam; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; bà Trương Thị Kim Vân, Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND phường Đống Đa.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội. Ảnh: HNY

Đơn vị bầu cử số 1 là địa bàn bao gồm 10 phường lõi của Thủ đô Hà Nội, gồm: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở các phường còn lại.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI. Các cử tri dự hội nghị cũng phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe các ý kiến, các ứng cử viên ứng cử ĐBQH đã có phần trao đổi, trả lời các câu hỏi của cử tri.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, giải đáp các câu hỏi của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HNY

Theo Uỷ ban bầu cử TP Hà Nội, tính đến ngày 26-2, Hà Nội đã hoàn thành các bước chuẩn bị theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội tiếp tục là một trong những địa phương có số lượng đại biểu được bầu lớn nhất cả nước với 32 đại biểu (15 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 17 đại biểu do thành phố giới thiệu); 125 đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Tổng số cử tri trên địa bàn là 6.061.171 người.

Về công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đối với ĐBQH khóa XVI, Hà Nội tiếp nhận 55 hồ sơ (51 hồ sơ được giới thiệu, 4 hồ sơ tự ứng cử); với đại biểu HĐND TP, Hà Nội tiếp nhận 248 hồ sơ (100% được giới thiệu).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu kiểm tra Bảng niêm yết danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được niêm yết tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm. Ảnh: HNY

Sau ba vòng hiệp thương dân chủ, khách quan, đúng quy định, TP Hà Nội đã lập danh sách chính thức 39 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP; bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, chú trọng tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, đại diện các tầng lớp nhân dân.

Vào ngày 25-2, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thông báo lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Theo đó, từ ngày 26-2 đến 2-3 các ứng cử viên ĐBQH khoá XVI sẽ tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử để vận động bầu cử; từ ngày 4-3 đến 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử để vận động bầu cử.