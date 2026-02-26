Chủ tịch Quốc hội: Đảm bảo tuyệt đối an ninh, không để đối tượng chống phá bầu cử 26/02/2026 11:47

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh còn đúng 17 ngày nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị rất kịp thời, bài bản, chu đáo.

Sáng 26-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh còn đúng 17 ngày nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành ngày 15-3 tới. "Có thể khẳng định đến thời điểm này các công tác chuẩn bị của chúng ta rất kịp thời, bài bản, chu đáo", ông Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: QH

Khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử giảm

Điểm lại công tác chuẩn bị, Chủ tịch Quốc hội thông tin Trung ương đã ban hành 27/27 văn bản hướng dẫn cho các địa phương.

Hội đồng bầu cử Quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng như các địa phương làm việc xuyên đêm, xuyên Tết để đảm bảo công bố quyết định các đại biểu ứng cử ở Trung ương và địa phương đảm bảo trước thời gian và được Tổng Bí thư Tô Lâm khen ngợi công tác chỉ đạo hết sức là kịp thời, bài bản, đúng các quy định.

“Qua báo cáo của các đơn vị, có thể nói chúng ta không có kiến nghị gì”- Chủ tịch Quốc hội nói thêm và hoan nghênh Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ ở các địa phương đã làm tốt công tác hiệp thương để có một danh sách rất cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh các thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia đã chỉ đạo đi kiểm tra đợt 1, đợt 2 theo sự phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia và chuẩn bị cho đợt 3.

“Chiều nay, tôi và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sẽ đi bốn địa phương để kiểm tra. Các thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng sẽ tiếp tục đi kiểm tra kết hợp với công việc chuyên môn của Chính phủ, của Nhà nước, của các bộ ngành” - theo Chủ tịch Quốc hội.

Ngoài ra, ông Trần Thanh Mẫn cũng hoan nghênh Ủy ban bầu cử của cấp tỉnh, các xã phường đã làm việc hết sức tích cực, khẩn trương, đảm bảo đồng bộ, xác định rõ trọng tâm, bám sát các hướng dẫn, mốc tiến độ, nhiều nội dung thực hiện rất sớm.

Ông cũng nhắc tới việc chủ động xây dựng các phương án cho địa bàn đặc thù: dân cư đông và có biến động, có nhiều trường đại học, bệnh viện, khu công nghiệp, bến cảng, địa bàn vùng sông nước, kênh rạch…

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt hoan nghênh TP.HCM đã chỉ đạo phương án bầu cử sớm ở một số địa phương; công tác chỉ đạo bầu cử của TP Hà Nội đã phủ kín các xã phường trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. “Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý” - ông nói thêm.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin việc khiếu nại, tố cáo so với kỳ trước giảm 37 đơn thư, kiến nghị, tại 12 địa phương chưa có phát sinh vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, ông lưu ý vấn đề này “không chủ quan”, vì từ đây đến ngày bầu cử vẫn còn 17 ngày.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị. Ảnh: QH

Tiếp xúc cử tri: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau đó lưu ý thêm một số vấn đề. Đáng chú ý, một số nơi lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngoài ra, phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định, việc tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca chưa sâu…

Đáng lưu ý, do sắp xếp 3.321 xã, cán bộ Mặt trận có thay đổi nhiều, cùng với việc kết thúc hoạt động của cấp huyện dẫn đến việc có những cán bộ Mặt trận chưa có kinh nghiệm trong công tác bầu cử.

“Tôi đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các tỉnh thành phố tiếp tục tập huấn cho cán bộ Mặt trận” - ông Trần Thanh Mẫn nói và đề nghị Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, TP tiếp tục kiểm tra sâu sát các đơn vị bầu cử, điểm bầu cử, xem xét các phiếu in ấn, nhất là về tiểu sử, về chương trình hành động của các đại biểu, phiếu bầu, dấu mộc…

“Các đồng chí phải làm kiểm tra hết sức chặt chẽ và không để sai sót” - Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Liên quan đến việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến sao cho hiệu quả. “Bây giờ thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ, chúng ta phải ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề tiếp xúc cử tri ,để đảm bảo làm sao cái lượng cử tri tham dự đông. Bây giờ một điểm chỉ có khoảng 100-150 cử tri nhưng nếu tổ chức trực tuyến ra 5-6 điểm thì chúng ta sẽ có cả ngàn cử tri tham dự” - theo ông Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số địa phương gửi báo cáo chậm, chưa cập nhật báo cáo khi Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị, như Hà Tĩnh, Nghệ An, Cần Thơ, Ninh Bình.

Một số địa phương gửi nhiều văn bản yêu cầu giải đáp những vấn đề đã có trong các văn bản hướng dẫn, như Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sơn La, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Hải Phòng.

“Có những hướng dẫn rõ rồi mà các đồng chí vẫn gửi văn bản lên đây hỏi. Hỏi thì buộc chúng tôi phải trả lời nhưng lại mất thời gian, tôi đề nghị các đồng chí rút kinh nghiệm”- Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Hội nghị được kết nối với 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã. Ảnh: QH

Công bố kết quả bầu cử trước ngày 25-3

“Đến nay, chúng ta đã cơ bản chuẩn bị tốt nhưng tôi lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về một số công việc cụ thể, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri sắp tới đảm bảo dân chủ bình đẳng công khai, rà soát danh sách cử tri không để bỏ sót bất cứ một cái cử tri nào. “Đây là việc hết sức quan trọng” - ông Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử.

Nhấn mạnh cần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, Chủ tịch Quốc hội cho hay Hội đồng bầu cử Quốc gia rất hoan nghênh lực lượng Quân đội, Công an trong thời gian vừa qua phối hợp chặt chẽ. “Trong thời gian tới, tôi đề nghị phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, không để các đối tượng chống phá”- ông nói thêm.

Một việc quan trọng khác là tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan và công bố kết quả bầu cử trước ngày 25-3 theo đúng luật định. “Chúng ta đang làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt” - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu và thông tin dự kiến ngày 6-4, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc, tương ứng sau đó, HĐND các địa phương sẽ họp kỳ họp thứ nhất.

“Thường vụ Quốc hội đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Một là về công tác nhân sự, thứ hai là về các nội dung thông qua tại kỳ họp thứ nhất này…” - Chủ tịch Quốc hội cho biết và lưu ý nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định.