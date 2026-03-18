Danh sách 53 người trúng cử HĐND TP Huế

Ngày 18-3, Ủy ban bầu cử TP Huế tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
TP Huế có bốn đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Trong đó ba đơn vị bầu hai đại biểu và một đơn vị bầu ba đại biểu, tổng cộng chín đại biểu Quốc hội được bầu.
Đối với bầu cử đại biểu HĐND TP, toàn địa bàn có 14 đơn vị bầu cử, gồm hai đơn vị bầu năm đại biểu, bảy đơn vị bầu bốn đại biểu và năm đơn vị bầu ba đại biểu, với tổng số 53 đại biểu HĐND TP được bầu.
Toàn bộ 40/40 xã, phường đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng, bảo đảm phục vụ cử tri tham gia bầu cử thuận lợi, đúng quy định.
Kết thúc bầu cử, TP Huế đạt tỷ lệ 99,99% cử tri tham gia bỏ phiếu, nằm trong Top đầu toàn quốc.
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031
| Tại Đơn vị bầu cử số một, có bốn người trúng cử, gồm:
| 1. Ông VÕ VĂN CHÍ CÔNG
| 2. Ông HOÀNG HẢI MINH
| 3. Ông NGUYỄN XUÂN SƠN
| 4. Ông NGUYỄN TÀI TUỆ
| Đơn vị bầu cử số hai, có bốn người trúng cử, gồm:
| 1. Ông LÊ NGỌC BẢO
| 2. Bà NGUYỄN THỊ CHÂU
| 3. Bà HOÀNG VŨ YẾN OANH
| 4. Ông HOÀNG PHÚ
| Đơn vị bầu cử số ba, có ba người trúng cử, gồm:
| 1. Ông NGUYỄN THANH HOÀI
| 2. Ông CHÂU VIẾT THÀNH
| 3. Ông HÀ VĂN TUẤN
| Đơn vị bầu cử số bốn, có năm người trúng cử, gồm:
| 1. Ông TRẦN KIÊM HẢO
| 2. Ông LÊ MINH NHÂN
| 3. Ông VÕ LÊ NHẬT
| 4. Ông PHẠM ĐỨC TIẾN
| 5. Ông NGUYỄN ĐẠI VIÊN
| Đơn vị bầu cử số năm, có bốn người trúng cử, gồm:
| 1. Ông PHAN THANH HẢI
| 2 Ông TRẦN ĐỨC MINH
| 3. Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM
| 4. Ông PHAN QUÝ PHƯƠNG
| Đơn vị bầu cử số sáu, có năm người trúng cử, gồm:
| 1. Ông NGUYỄN ĐÌNH BÁCH
| 2. Ông NGUYỄN ANH DŨNG
| 3. Ông HỒ ĐẮC THÁI HOÀNG
| 4. Ông NGUYỄN VŨ QUỐC HUY
| 5. Ông NGUYỄN KHẮC TOÀN
| Đơn vị bầu cử số bảy, có ba người trúng cử, gồm:
| 1. Ông HOÀNG TRỌNG BỬU
| 2. Ông NGUYỄN ĐÌNH CẤU
(HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ PHƯỚC)
| 3. Ông NGUYỄN CHÍ QUANG
| Đơn vị bầu cử số tám, có bốn người trúng cử, gồm:
| 1. Ông LÊ HUY NGHĨA
| 2. Ông NGUYỄN CHÍ TÀI
| 3. Ông NGUYỄN VĂN THẠNH
| 4. Ông ĐOÀN HỮU HÀO VINH
| Đơn vị bầu cử số chín, có bốn người trúng cử, gồm:
| 1. Ông ĐẶNG HỒNG SƠN
| 2. Bà HỒ NHẬT TÂN
| 3. Ông LÊ VĂN TUỆ
| 4. Ông NGUYỄN HỮU TRÌNH
| Đơn vị bầu cử số 10, có bốn người trúng cử, gồm:
| 1. Ông LÊ VĂN CƯỜNG
| 2. Bà HỒ VŨ NGỌC LỢI
| 3. Ông PHAN QUỐC SƠN
| 4. Ông NGUYỄN QUANG TUẤN
| Đơn vị bầu cử số 11, có bốn người trúng cử, gồm:
| 1. Ông NGUYỄN VĂN MẠNH
| 2. Ông ĐẶNG HỮU PHÚC
| 3. Ông NGUYỄN QUANG PHƯỚC
| 4. Ông NGUYỄN TÂN
| Đơn vị bầu cử số 12, có ba người trúng cử, gồm:
| 1. Ông LƯU ĐỨC HOÀN
| 2. Bà TRẦN THỊ KIM LOAN
| 3. Ông LƯƠNG BẢO TOÀN
| Đơn vị bầu cử số 13, có ba người trúng cử, gồm:
| 1. Ông TRẦN GIA CÔNG
| 2. Bà LÊ THỊ THU HƯƠNG
| 3. Ông NGUYỄN THANH TUẤN
| Đơn vị bầu cử số 14, có ba người trúng cử, gồm:
| 1. Ông NGUYỄN THANH BÌNH
| 2. Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG
| 3. Ông HOÀNG MINH HÙNG