Xúc động hình ảnh bệnh nhân tại TP Huế nén đau, tự tay bỏ phiếu bầu cử

(PLO)- Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế nén đau, tự tay bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội - HĐND các cấp.
Sáng 15-3, không khí tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Thuận Hóa, TP Huế diễn ra hết sức khẩn trương, trang trọng. Ngay từ sáng sớm, 1.010 cử tri là các y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm công tác chuyên môn tại bệnh viện cùng các bệnh nhân đã tập trung để thực hiện quyền công dân của mình.
Do đặc thù của cơ sở y tế, công tác bầu cử được tổ chức khoa học để không làm gián đoạn việc cấp cứu và điều trị người bệnh. Ngoài hòm phiếu chính tại khu vực tập trung, đối với những bệnh nhân nặng đang điều trị nội trú, người chăm sóc người bệnh không thể di chuyển, các thành viên tổ bầu cử đã trực tiếp mang hòm phiếu phụ đến tận giường bệnh để cử tri thực hiện quyền bầu cử.