Xúc động hình ảnh bệnh nhân tại TP Huế nén đau, tự tay bỏ phiếu bầu cử 15/03/2026 10:26

Sáng 15-3, không khí tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Thuận Hóa, TP Huế diễn ra hết sức khẩn trương, trang trọng. Ngay từ sáng sớm, 1.010 cử tri là các y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm công tác chuyên môn tại bệnh viện cùng các bệnh nhân đã tập trung để thực hiện quyền công dân của mình.

Do đặc thù của cơ sở y tế, công tác bầu cử được tổ chức khoa học để không làm gián đoạn việc cấp cứu và điều trị người bệnh. Ngoài hòm phiếu chính tại khu vực tập trung, đối với những bệnh nhân nặng đang điều trị nội trú, người chăm sóc người bệnh không thể di chuyển, các thành viên tổ bầu cử đã trực tiếp mang hòm phiếu phụ đến tận giường bệnh để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Các cử tri là cán bộ, nhân viên y tế tranh thủ thực hiện quyền công dân trước khi bước vào ca trực chuyên môn.

Cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tự tay bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội-HĐND các cấp.

Ông Phạm Văn Tuyến (84 tuổi, ngụ tại phường Phú Bài, TP Huế) bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi khi được tự tay bỏ lá phiếu bầu các đại biểu ngay tại nơi đang điều trị là Bệnh viện Trung ương Huế.

Các y bác sĩ tận tình hỗ trợ, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu.

Vì đặc thù của cơ sở y tế, ngoài hòm phiếu chính, tổ bầu cử đã chuẩn bị hòm phiếu phụ di động đến từng phòng bệnh để bệnh nhân và người nhà thực hiện quyền bầu cử.

Bên cạnh các bệnh nhân khó khăn về vận động, những người thân đang chăm sóc con nhỏ không thể đến khu vực tập trung cũng được tạo điều kiện bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ.

Chị Vương Thị Ngọc Dung (ngụ phường Hương Trà, TP Huế) chia sẻ: Do có con nhỏ đang điều trị tại Trung tâm Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế nên việc di chuyển gặp khó khăn, chị rất xúc động khi tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để chị thực hiện quyền công dân.

Người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Nhi nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử những người ứng cử trước khi quyết định lựa chọn.

Tại hòm phiếu phụ, thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn chi tiết quy trình để cử tri tham gia bỏ phiếu đúng quy định.

Niềm vui của cử tri sau khi hoàn thành quyền, nghĩa vụ công dân của mình.