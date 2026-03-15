TP.HCM: Hơn 13% cử tri đi bỏ phiếu trong 2 giờ đầu tiên 15/03/2026 09:54

(PLO)- Sáng nay, hơn 5.000 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tính đến 9 giờ cùng ngày, tỉ lệ cử tri đi bầu trên toàn Thành phố đạt 13,46%, không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra hết sức phấn khởi, nghiêm túc.

Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tính đến 9 giờ ngày 15-3-2026.

Việc tổ chức khai mạc bầu cử

Đúng 6 giờ 45 phút sáng 15-3-2026, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, nghiêm túc với đầy đủ các nghi thức và thành phần tham dự. Trước sự chứng kiến của cử tri, các Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ. Đồng thời, đơn vị mời 2 cử tri không phải là người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu chứng kiến việc kiểm tra và niêm phong thùng phiếu theo quy định.

Tính đến 9 giờ, tiến độ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn Thành phố đạt 13,46%. Trong đó, tại 4 khu vực bầu cử sớm thuộc phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỉ lệ 100%.

Ủy ban bầu cử Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 168 xã, phường, đặc khu chuẩn bị và tổ chức bầu cử chu đáo, đúng quy định. Công tác tổ chức bám sát tiến trình, bảo đảm dân chủ, công khai, người dân đồng thuận, tin tưởng.

Không khí ngày hội của toàn dân

Sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri đã đến bỏ phiếu. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, chương trình hành động của những người ứng cử.

Cử tri Thành phố cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ. Mỗi cử tri đi bầu đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Các địa phương tích cực vận động cử tri Thành phố thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử bằng pano, áp phích, loa truyền thanh được duy trì liên tục, tạo không khí hào hứng.

An ninh trật tự và cơ sở vật chất đảm bảo

Trên toàn địa bàn Thành phố, thời tiết nắng ráo, mát mẻ, rất thuận lợi cho cử tri đi bầu. Các tuyến đường trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, bảo đảm cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn.

Hệ thống thông tin liên lạc như điện, Metronet, điện thoại, internet… phục vụ báo cáo bầu cử được duy trì ổn định, không có sự cố gián đoạn.

Tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu ổn định. Các phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh được lực lượng chức năng ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Các điểm bầu cử được trang trí mỹ quan, đúng quy định. Thùng phiếu, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu và các điều kiện kỹ thuật được chuẩn bị đầy đủ. Các Tổ bầu cử đã bố trí nhân sự hướng dẫn cử tri và bảo vệ thùng phiếu theo quy định.