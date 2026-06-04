Tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh 04/06/2026 14:54

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết, cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Văn bản nêu rõ ngày 29-4, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các nghị quyết.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Công Thương; VH-TT&DL; Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát lại kết quả thực hiện phân quyền, phân cấp TTHC thuộc phạm vi quản lý. Từ đó, tiếp tục phân cấp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phân cấp việc thực hiện TTHC, phấn đấu đạt yêu cầu, mục tiêu tại Kết luận 18-KL/TW.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Các Bộ: Tài chính; Khoa học và Công nghệ rà soát lại các TTHC, ĐKKD tương ứng với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm để tiếp tục cắt giảm thực chất.

Thủ tướng giao các Bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc và Tôn giáo; Ngoại giao; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; VH-TT&DL; Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mục tiêu là hoàn thành ngay việc thực thi phương án phân cấp 69 TTHC, cắt giảm 31 TTHC, đơn giản hóa 24 TTHC, cắt giảm 82 ĐKKD còn thiếu theo đúng phương án đã báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố TTHC đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết. Cùng với đó là cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC. Việc này hoàn thành chậm nhất trước ngày 5-6-2026 đối với tám nghị quyết ban hành ngày 29-4 và các thông tư đã ban hành để đồng bộ với các nghị quyết; chậm nhất trước 10-6-2026 đối với ba nghị quyết còn lại…

Các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 12-6-2026.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp tình hình bố trí, sắp xếp, phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các TTHC được phân cấp từ Trung ương.

Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, cập nhật số liệu về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, bảo đảm tính chính xác, thống nhất. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ các bộ, cơ quan, địa phương được giao ở trên và các nội dung phát sinh (nếu có), hoàn thành trước ngày 15-6.