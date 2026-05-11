Các bộ phải hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trước 20-5 11/05/2026 16:45

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng gửi lãnh đạo các bộ, ngành về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.

Theo đó, triển khai Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số", ngày 29-4, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Thủ tướng cũng đã có Văn bản 464 chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các Nghị quyết.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tư pháp và đề xuất của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được Chính phủ ban hành. Đặc biệt là các trình tự, thủ tục để triển khai các TTHC đã phân cấp về cho các địa phương. Các bộ, ngành cần ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các Nghị quyết của Chính phủ.

Việc này phải hoàn thành trước ngày 20-5, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22-5.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trước 20-5. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ: Y tế; GD&ĐT; Dân tộc và Tôn giáo; Xây dựng; Ngoại giao; Tài chính; NN&MT; Công Thương; VH-TT&DL; Công an; KH&CN; Ngân hàng nhà nước khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Mục tiêu nhằm tiếp tục phân cấp 229 TTHC, bãi bỏ 157 TTHC, đơn giản hóa 188 TTHC và cắt giảm (bãi bỏ) 182 ĐKKD. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20-5, báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 22-5.

Trường hợp các phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản TTHC, điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp trước 18-5 để báo cáo Thủ tướng phương án xử lý.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp rà soát kỹ lưỡng nội dung và hồ sơ trình dự thảo nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hai nghị quyết về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh. Các đơn vị phải bảo đảm tính thống nhất, không mâu thuẫn, chồng chéo, cắt giảm thực chất và phù hợp thực tiễn.

Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan, hoàn thành trước ngày 30-5.