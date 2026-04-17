Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Bộ Tư pháp phải làm gương trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 17/04/2026 17:18

(PLO)- Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, được nêu ra tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ này, diễn ra mới đây.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh vừa có buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo Kết luận số 18-KL/TW.

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát TTHC, tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 5-4-2026 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương - đã giao các Bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các ĐKKD không cần thiết.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp TTHC, bảo đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC của năm 2026 so với năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính. Ảnh: BTP

Trên cơ sở yêu cầu nêu trên, Cục Kiểm soát TTHC đã rà soát tình hình thực hiện phân cấp TTHC; cắt giảm ĐKKD; cắt giảm đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Kết quả cho thấy nhiều điểm sáng tích cực. Ví dụ, về phân cấp TTHC, triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tư pháp đạt tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ trên tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý là 16,73%, 1 trong 4 Bộ có tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp bộ dưới 30%, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Về cắt giảm ĐKKD và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 25-8-2025 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa TTHC để tổ chức thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Đồng thời, trước thời điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án, Bộ Tư pháp cũng đã chủ động thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD thuộc phạm vi quản lý.

Tính đến nay, so với năm 2024, tổng số TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh đã cắt giảm, đơn giản hóa 131/182 TTHC (trong đó đã bãi bỏ 12 TTHC, đơn giản hóa 119 TTHC), đạt tỉ lệ 72% trên tổng số TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Về cắt giảm chi phí tuân thủ, theo báo cáo, tính đến nay, tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã cắt giảm, đơn giản hóa là gần 294 tỷ đồng trên gần 530 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 55,48% trên tổng số chi phí tuân thủ các quy định thuộc phạm vi quản lý của Bộ, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW. Đối với 90 TTHC không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề nghị các Cục tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã thảo luận, cho ý kiến về các phương án cắt giảm đơn giản hóa ĐKKD; tiếp tục cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; cắt giảm, đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và các giải pháp thực hiện để đáp ứng các yêu cầu, chỉ tiêu được nêu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tinh thần “không bàn lùi”, phải tìm bằng được giải pháp để triển khai cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, ĐKKD theo Kết luận số 18-KL/TW.

“Bộ Tư pháp phải làm gương, làm mẫu trong các Bộ, ngành”, Thứ trưởng nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ đổi mới tư duy trong việc rà soát, nghiên cứu phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, ĐKKD; mạnh dạn tiếp cận theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia để thực hiện các yêu cầu, chỉ tiêu được nêu tại Kết luận số 18-KL/TW và chỉ đạo của Chính phủ.