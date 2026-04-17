Vì sao Bộ Tư pháp đề xuất bỏ quy định chụp ảnh khách ký hồ sơ trước mặt công chứng viên? 17/04/2026 15:26

(PLO)- Theo Bộ Tư pháp, đề xuất bỏ quy định chụp ảnh và điểm chỉ trong hoạt động công chứng phù hợp với sự phát triển của công nghệ, hoàn thiện của các cơ sở dữ liệu trong giai đoạn mới.

Bộ Tư pháp vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình bước đầu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất sửa đổi Điều 50 của Luật Công chứng hiện hành theo hướng bỏ quy định về việc chụp ảnh người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên.

Khoản 4 Điều 50 cũng được sửa theo hướng việc điểm chỉ được thực hiện đồng thời với việc ký khi người yêu cầu công chứng đề nghị.

Bộ Tư pháp đề xuất bỏ quy định chụp ảnh khách ký hồ sơ trước mặt công chứng viên. Ảnh minh họa: AI

Theo Bộ Tư pháp, việc không quy định thủ tục chụp ảnh người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên, giảm bớt 2 trường hợp cho phép điểm chỉ có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong văn bản công chứng.

Về nội dung này, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với quy định này nhằm đơn giản hóa thủ tục công chứng, tăng cường ứng dụng định danh điện tử và công nghệ sinh trắc học để xác thực người yêu cầu công chứng, ngăn chặn giả mạo trong hoạt động công chứng.

Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị tổng kết, đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định về chụp ảnh và điểm chỉ đồng thời với việc ký để làm rõ hơn cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục này, bảo đảm tính ổn định, khả thi, phù hợp của chính sách và an toàn pháp lý cho các giao dịch.

Về nội dung này, Bộ Tư pháp nêu rõ việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chụp ảnh và điểm chỉ trong hoạt động công chứng phù hợp với sự phát triển của công nghệ, hoàn thiện của các cơ sở dữ liệu trong giai đoạn mới.

Hiện nay việc định danh điện tử và công nghệ sinh trắc học đã, đang được triển khai rộng rãi, các cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch... đã được cơ quan chủ quản dữ liệu công bố theo yêu cầu của Nghị quyết 66 quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu khi giải quyết các yêu cầu công chứng.

Các tổ chức hành nghề công chứng đã tự trang bị thiết bị xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học, máy quét chuyên dụng hoặc sử dụng ứng dụng VNeID để xác thực người yêu cầu công chứng, ngăn chặn giả mạo.

Do đó việc sửa đổi như dự luật là phù hợp, góp phần đơn giản hóa thủ tục công chứng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người yêu cầu công chứng.

Về phòng công chứng, có ý kiến đề nghị giữ lại vì phòng công chứng giữ vai trò chủ đạo về chuyên môn và chất lượng hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung này, Bộ Tư pháp cho biết thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, Luật Công chứng 2024 đã giao Chính phủ quy định lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng, giải thể phòng công chứng tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, Nghị định 104/2025 đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng đã quy định lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các phòng công chứng.

Cụ thể, với các phòng công chứng tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, chậm nhất ngày 21-12-2026.

Với các phòng công chứng tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, chậm nhất ngày 31-12-2027. Với các phòng công chứng không thuộc các nhóm trên chậm nhất ngày 31-12-2028.