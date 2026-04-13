Không chụp ảnh khách ký hồ sơ trước mặt công chứng viên, VPCC sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng 13/04/2026 07:36

(PLO)- Từ 18-5, tổ chức hành nghề công chứng không chụp ảnh người yêu cầu công chứng khi ký văn bản trước mặt công chứng viên có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động công chứng, có hiệu lực từ 18-5.

Theo khoản 2 Điều 17, mức phạt từ 7 triệu đến 10 triệu đồng áp dụng đối với hàng loạt vi phạm của tổ chức hành nghề công chứng như: không đăng ký hoạt động đúng thời hạn, không đăng báo nội dung đăng ký, không thực hiện chế độ báo cáo, không có biển hiệu, không lập sổ công chứng, thu phí, thù lao, chi phí không đúng quy định, không thực hiện đúng thời gian làm việc, niêm yết sai quy định, không chia sẻ dữ liệu công chứng, không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đầy đủ.

Đáng chú ý, nghị định mới bổ sung hành vi không chụp ảnh người yêu cầu công chứng khi ký hoặc điểm chỉ vào văn bản trước sự chứng kiến của công chứng viên, hoặc không bảo đảm yêu cầu về ảnh chụp.

Việc bổ sung quy định này nhằm cụ thể hóa Luật Công chứng 2024 (có hiệu lực từ 1-7-2025), theo đó việc ký văn bản công chứng phải được thực hiện trước sự chứng kiến của công chứng viên và phải được chụp ảnh, lưu trữ trong hồ sơ.