Tiếp tục hoãn phiên tòa vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 15/06/2026 14:22

(PLO)- Phiên tòa bị hoãn do chưa trích xuất được các bị cáo trong vụ án đang bị tạm giam...

Ngày 15-6, TAND TP Đồng Nai hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế).

Phiên tòa bị hoãn do chưa trích xuất được các bị cáo trong vụ án đang bị tạm giam. Thời gian mở lại phiên tòa là ngày 13-7.

Đây là lần thứ 2 phiên tòa bị hoãn, trước đó, vào ngày 18-5, phiên tòa cũng bị hoãn do nhiều bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và luật sư vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024 , bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sỹ, giám định viên, điều dưỡng, đã thực hiện 29 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ.

Các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ban hành 26 bản kết luận giám định tâm thần sai sự thật và 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các cá nhân phạm tội, chuyển khoa điều trị cho 1 cá nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng, với trách nhiệm là Viện trưởng, từ năm 2016 đến tháng 4-2022 đã tham gia 18 Hội đồng giám định pháp y tâm thần. Bị cáo cùng đồng phạm nhận hối lộ 1,2 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng, để ban hành 18 kết luận giám định tâm thần sai sự thật.

Với hành vi trên, bị cáo Bùi Thế Hùng bị xét xử về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tương tự, bị cáo Lê Văn Hùng là Viện trưởng từ tháng 5-2022 đến tháng 6-2024, bị cáo cùng đồng phạm nhận hối lộ 1,8 tỉ đồng, sau đó làm bệnh án tâm thần sai sự thật cho Nguyễn Phú Quảng, chuyển khoa điều trị không đúng quy định cho Nguyễn Thiên Lý và tham gia 17 Hội đồng giám định để ban hành 17 kết luận giám định tâm thần sai sự thật.

Bị cáo Lê Văn Hùng hưởng lợi 568 triệu đồng và bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Văn Thành từng là Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, giám định viên. Khi tham gia Hội đồng giám định, bị cáo đã cùng đồng phạm nhận hối lộ 3 vụ với tổng số tiền là 330 triệu đồng, để ban hành 1 kết luận giám định tâm thần sai sự thật, hưởng lợi 278 triệu đồng. Bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị xét xử về một trong các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.