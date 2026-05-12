Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa: Vợ cựu cán bộ Thanh tra tỉnh 'chạy' bệnh án tâm thần cho chồng 12/05/2026 19:09

(PLO)- Dù chồng không bị tâm thần nhưng để được hưởng tình tiết giảm nhẹ vợ cựu Trưởng phòng Thanh tra tỉnh đã 'chạy' bệnh án tâm thần cho chồng.

Theo dự kiến, ngày 18-5, TAND TP Đồng Nai mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 42 bị cáo với tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong số các bị cáo hầu toà có nhiều người là cựu Viện trưởng, Phó viện trưởng của của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa như: Bùi Thế Hùng - Cựu Viện trưởng, Lê Văn Hùng - Cựu Viện trưởng, Trần Văn Thành - cựu giám đốc, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây nguyên, Nguyễn Thành Công - cựu Phó Viện trưởng.

Các bị cáo là từng là Trưởng khoa thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa gồm: Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Văn Trọng, Đặng Quốc Tuyên, Lê Thị Hoài Nam, Phạm Công Hoà, Trần Tấn Thuyết, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Ngọc Trang.

Các bị cáo là Phó Trưởng khoa thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa gồm: Phạm Văn Thắng, Nguyễn Hữu Tý, Trương Thị Xuân Uyên cùng nhiều bác sĩ làm giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa…

Khoa khám bệnh của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ảnh: VŨ HỘI.

Trong cáo trạng VKSND Tối cao nêu rõ 29 vụ hối lộ các lãnh đạo, bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để “chạy” bệnh án tâm thần thì có ông Nguyễn Đức Hiệu, cựu Trưởng phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Để giảm án khi ra toà xét xử, vợ bị cáo Hiệu đã “chạy” giấy chứng nhận tâm thần cho chồng với giá 30 triệu đồng.

Cụ thể, cáo trạng nêu rõ, ngày 14-1-2021, Nguyễn Đức Hiệu (ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay phường Rạch Dừa, TP.HCM) bị khởi tố bị can để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 21-3- 2022, cơ quan điều tra trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Hiệu tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà. Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà phân công hội đồng giám định gồm: Bùi Thế Hùng - chủ trì , Lê Văn Hùng – thư ký, Trần Tấn Thuyết, Nguyễn Thị Huyên, Trương Thị Xuân Uyên là thành viên.

Lúc này giám định viên của Viện pháp y là Nguyễn Văn Trọng khai, đang trong phòng làm việc thì có 1 người phụ nữ đến phòng giới thiệu là vợ của Hiệu và đưa cho Trọng số tiền 30 triệu đồng để nhờ giúp cho chồng có kết luận giám định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì Trọng đồng ý.

Sau đó, Trọng giữ lại 5 triệu đồng, số tiền còn lại Trọng mang đến đưa cho các thành viên Hội đồng giám định mỗi người 5 triệu đồng nhờ giúp kết luận giám định tâm thần có lợi cho ông Hiệu.

Mặc dù biết rõ ông Hiệu không bị bệnh tâm thần nhưng ngày 23-5-2022, Hội đồng giám định ban hành Kết luận giám định pháp y tâm thần với nội dung kết luận: “Nguyễn Đức Hiệu bị hạn chế mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án, hiện nay mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Căn cứ kết luận giám định trên, ngày 30-5-2022, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với ông Hiệu. Từ đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ vụ án, bị can, đồng thời VKS cũng đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hiệu.

Tuy nhiên, sau vụ án “chạy” giấy tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phanh phui, những “bệnh nhân” mua giấy đều bị đưa ra xét xử theo quy định.

Ngày 9-8-2024, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Hiệu mức án 1 năm 3 tháng tù và không áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo kết luận giám định tâm thần của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hoà.