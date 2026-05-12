Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam 12/05/2026 10:55

Sáng 12-5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031 chính thức khai mạc trong không khí trang trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự.

Có 1.136 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang và người Việt Nam ở nước ngoài hội tụ về Thủ đô để vạch ra phương hướng phát triển cho tổ chức.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: LÊ KHÁNH

Sự kiện chính trị - xã hội trọng đại mở đầu nhiệm kỳ mới

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết: Đại hội lần thứ XI diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đây là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình tổ chức mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội được kỳ vọng tạo ra những quyết sách quan trọng, nâng tầm vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Nhiệm kỳ 2024–2026: Những dấu ấn đáng ghi nhận

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, trình bày Báo cáo chính trị tóm tắt, điểm lại những kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua.

Trong giai đoạn 2024–2026, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62.000 hội nghị, tổng hợp hơn 51 triệu ý kiến đóng góp của nhân dân cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Bên cạnh đó, gần 530.000 ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV đã được tổng hợp.

Về công tác giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc đã triển khai hơn 2.300 cuộc giám sát, hơn 1.300 hội nghị phản biện xã hội. Cơ chế "Mặt trận số" với hệ thống tiếp nhận và phản hồi ý kiến cử tri trực tuyến đã được vận hành, mở ra kênh lắng nghe nhân dân hiệu quả.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: LÊ KHÁNH

Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" năm 2025, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần xóa hơn 300.000 căn nhà tạm, hoàn thành sớm hơn mục tiêu đề ra. Nguồn lực huy động lên tới hơn 24.700 tỉ đồng và hơn 2,7 triệu ngày công.

Về đối ngoại nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5 và ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế quan trọng. Lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như công tác nắm bắt tình hình nhân dân có lúc thiếu chủ động; chất lượng giám sát, phản biện chưa đồng đều; đội ngũ cán bộ cơ sở có nơi chưa kịp thích ứng với yêu cầu đổi mới sau sắp xếp bộ máy.

Phương hướng và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026–2031

Hướng tới nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định phương hướng trọng tâm là tăng cường vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân. Một trục quan trọng xuyên suốt là thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của toàn hệ thống Mặt trận.



Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026–2031 bao gồm 7 chương trình lớn với 3 nhiệm vụ đột phá: hoàn thiện cơ chế và đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa; và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tâm huyết đáp ứng yêu cầu thời đại.



Đặc biệt, việc xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 cùng với triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa được xác định là những sáng kiến mang tính chiến lược cho giai đoạn tới.



Với yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận phải giữ "3 gần" (Gần dân - Gần cơ sở - Gần không gian số), "5 phải" (Phải lắng nghe - Phải đối thoại - Phải làm mẫu - Phải chịu trách nhiệm - Phải báo cáo kết quả) và "4 không" (Không hình thức - Không né tránh - Không đùn đẩy - Không làm sai chức năng), Báo cáo chính trị đã đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể và đo lường được cho người làm công tác Mặt trận, một cách tiếp cận thực chất, tránh bệnh hình thức vốn bị nhân dân phê phán từ lâu.

Kỳ vọng và khát vọng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đây là Đại hội của niềm tin và khát vọng, niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo của Đảng; khát vọng góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.



Trong hai ngày làm việc, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả nhiệm kỳ X; thống nhất Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026–2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; và hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực cùng các chức danh lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới.



Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI không chỉ là diễn đàn tổng kết và định hướng của một tổ chức, đây là tiếng nói của hơn 100 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước, cùng hướng về một mục tiêu chung: xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.



Dự kiến Đại hội bế mạc vào sáng mai, 13-5.