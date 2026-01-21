Bà Hà Thị Nga: Bộ máy MTTQ sau tinh gọn hoạt động thông suốt, gắn kết 21/01/2026 09:16

(PLO)- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Sáng 21-1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các dự thảo văn kiện Đại hội.

Trình bày tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết tham luận của Mặt trận có chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Bà Nga nhấn mạnh Đại hội XIV diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện sau 40 năm đổi mới và năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhân dân cả nước tiếp tục đặt niềm tin và kỳ vọng vào đường lối đổi mới, tầm nhìn và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội XIV sẽ đánh dấu một mốc son mới trên chặng đường phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

“Tình dân tộc - nghĩa đồng bào”

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước đã tiếp tục ban hành và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, MTTQ Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn, bà Nga khẳng định.

Bà dẫn chứng những phong trào tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì thường niên và tích cực tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Đáng chú ý, trong những năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các đợt cao điểm bão lũ, Nhân dân chịu nhiều thiệt hại nặng nề, MTTQ đã kịp thời phát động, kêu gọi nhân dân, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ nguồn lực lớn, góp phần khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào khó khăn, vùng sâu vùng xa được thực hiện đồng bộ, góp phần cải thiện đời sống, tăng cường gắn kết cộng đồng, là minh chứng sống động cho “Tình dân tộc - nghĩa đồng bào”, truyền thống tương thân, tương ái quý báu của dân tộc ta.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày tham luận của MTTQ tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Cùng đó, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, khẳng định vị trí cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Những việc này được thể hiện thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp.

Qua các kênh giám sát của MTTQ, Nhân dân đã tích cực tham gia phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ, cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vụ việc. Qua đó, vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát huy, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bà Hà Thị Nga cho hay thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy sau sắp xếp từng bước đi vào hoạt động thông suốt, phát huy sức mạnh phối hợp và tăng cường sự gắn kết trong hệ thống.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

Đưa đại đoàn kết trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen. Chính vì vậy, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị cần tiếp tục tạo bước đột phá toàn diện về nhận thức, về tổ chức và cơ chế chính sách để quan điểm “lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” phải được thấm sâu, biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đảng, Nhà nước cần tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm Nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội thực chất; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với kiến nghị của Nhân dân.

Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu, bà nói.

Bí thư TP Cần Thơ Lê Quang Tùng cùng các đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh: LÊ THOA

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói MTTQ cũng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ làm trọng tâm. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế phối hợp theo hướng “một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả”.

Kế đó, các phong trào, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên chủ trì sẽ được xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn, đo lường được kết quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân để lan tỏa tinh thần đoàn kết, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

MTTQ cũng sẽ đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hằng năm tổ chức “Tháng nghe dân nói”, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của Nhân dân 24/7 trên nền tảng Mặt trận số.

MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của Nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng, đó cũng chính là cách để tạo nên đồng thuận và niềm tin xã hội, theo bà Hà Thị Nga.

Một nội dung khác, MTTQ tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân.

Theo bà, Đại đoàn kết là giá trị truyền thống quý báu và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc tích cực của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Nhân dân, bà Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng.