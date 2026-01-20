Những nội dung quan trọng trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIV 20/01/2026 17:47

(PLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 20-1, Đại hội XIV của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 người, chiếm tỉ lệ 10,28%; đại biểu được bầu là 353 người, chiếm tỉ lệ 22,25%; đại biểu được chỉ định là 1.070 người, chiếm tỉ lệ 67,47%.

Đại biểu nam có 1.285 người, chiếm 81,02%; đại biểu nữ có 301 người, chiếm tỉ lệ 18,98%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 167 người, chiếm tỉ lệ 10,53%. Có một đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiếm 0,06%; 10 đại biểu là nhà giáo ưu tú, chiếm 0,63%; 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,63%; ba đại biểu là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, chiếm 0,19%.

Tham dự Đại hội còn có 205 đại biểu là khách mời trong nước, bao gồm 128 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) từ khoá IV đến khoá VIII; 16 Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang công tác không là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII; 41 phó trưởng các ban của Đảng ở Trung ương, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các tỉnh, TP, các đảng ủy trực thuộc Trung ương nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu đúng tuổi trong năm 2025 do hợp nhất, sáp nhập và không đủ tuổi tái cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại đoàn. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra còn có 20 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu; 111 vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi Đại hội XIV với số lượng 559 thư, điện chúc mừng, trong đó có 109 chính Đảng, sáu tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính Đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta.

Đồng thời, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Cũng tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.