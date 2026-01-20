Thường trực Ban Bí thư: Trung ương đã thẳng thắn nhìn vào tình trạng 'né tránh, không dám làm' 20/01/2026 12:38

(PLO)- “Sự đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực cao độ của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhất là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ đã lan tỏa, tạo chuyển động tích cực, mạnh mẽ trong Đảng và toàn hệ thống chính trị”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Sáng 20-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Nhiều khó khăn, biến động khó lường

Theo ông Trần Cẩm Tú, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường với nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ. Cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế thế giới suy giảm; xung đột, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo phức tạp hơn. Trong nước, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra dồn dập, gây nhiều thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra, nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước có nhiều biến động. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc, bám sát quan điểm, đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức. “Chúng ta cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc”, ông nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ngay sau Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới, bài bản, khoa học, hiệu quả; quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn.

Đáng chú ý, đã thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với đổi mới tư duy, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, có tính chiến lược; tập trung vào 10 nội dung cốt lõi, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba đột phá chiến lược, gồm đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển năng lượng nguyên tử, phát triển văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng. Đặc biệt là tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ, an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài

Thường trực Ban Bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Song song đó, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đạt được kết quả rất quan trọng, kiến tạo mô hình phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo ban hành kịp thời, đồng bộ, đầy đủ hệ thống quy định, quy chế về công tác cán bộ với nhiều nội dung đổi mới, đột phá, đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ. “Lần đầu tiên đã hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Ông nhấn mạnh đã quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm được kiểm tra, xử lý dứt điểm. Những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời.

Theo ông, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Bộ Chính trị đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hiến pháp năm 2013 và nhiều luật, bộ luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn, để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết hầu hết các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình, phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đặc biệt, Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu, quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phong cách, lề lối làm việc trên tinh thần kịp thời, khoa học, sâu sát hơn, hành động quyết liệt hơn và coi hiệu quả, tăng cường trách nhiệm đi đôi với đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

“Sự đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực cao độ của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhất là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ đã lan tỏa, tạo chuyển động tích cực, mạnh mẽ trong đảng và trong toàn hệ thống chính trị”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Các quyết sách đảm bảo lợi ích cao nhất của nhân dân

Đánh giá chung, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư luôn đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Các cơ quan bám sát quan điểm đường lối, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn, chủ động nắm bắt thời cơ. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt được nhiều thành tựu, kết quả.

Theo ông Trần Cẩm Tú, những kết quả đạt được là nhờ sự quyết tâm nỗ lực, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo luôn kiên định, bản lĩnh, trí tuệ. Các quyết sách đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước và nhân dân.

Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu ra một số bài học kinh nghiệm. Một là, luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước. Thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nguyên tắc tổ chức. Giữ gìn, củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị.

Hai là, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII, quy chế làm việc kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp cao, nhất là người đứng đầu.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao, có hành động quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp. Với vấn đề lớn, mới, phức tạp, chưa có tiền lệ phải thảo luận kỹ lưỡng, tạo đồng thuận cao. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo sát tình hình để có đối sách kịp thời, hiệu quả.

Bốn là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trực tiếp của các cấp ủy với mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, chủ động thích ứng với tình hình mới.

Năm là, không ngừng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và cấp cơ sở thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Sáu là, công tác tuyên truyền phải kịp thời, sắc bén, minh bạch. Kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái, xấu độc gây tác động tiêu cực, cản trở sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh

Về phương hướng khắc phục, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thời gian tới Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của từng ủy viên Trung ương Đảng và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Ưu tiên đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp cơ sở, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực.

Lãnh đạo chỉ đạo, triển khai các định hướng tự chủ chiến lược, tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Khẩn trương nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo công bằng xã hội, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt là đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối của Đảng, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội, củng cố môi trường hòa bình để ổn định xây dựng phát triển đất nước.

Lãnh đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tăng cường hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng và các quan hệ đôi bên.

Lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực hiệu quả, khắc phục những điểm nghẽn chồng chéo thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu.