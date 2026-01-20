Long trọng khai mạc Đại hội XIV của Đảng 20/01/2026 08:25

(PLO)- Đại hội XIV đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đảng viên, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước

Đúng 8 giờ sáng 20-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể.

1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội XIV của Đảng đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký thông báo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

Mở đầu, đại hội đã công bố bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm năm người.

16 Ủy viên Bộ Chính trị trong Đoàn Chủ tịch gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Đoàn thư ký có năm người gồm các ông/bà: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV; Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy. Ảnh: LÊ THOA

Dự phiên khai mạc trọng thể có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ tiêu biểu.

Các vị Đại sứ, đại diện các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế thường trú và không thường trú tại Việt Nam đã dự phiên khai mạc Đại hội.

Ngoài ra còn có đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài tới đưa tin về Đại hội.

Theo phân công của Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc Đại hội.

Đại hội lần này có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đoàn Đại biểu TP.HCM tham dự đại hội. Ảnh: LÊ THOA

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Một nội dung đặc biệt quan trọng khác, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bằng cách bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.