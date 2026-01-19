Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đến dự Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng 19/01/2026 09:09

(PLO)- Khoảng 8 giờ sáng 19-1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), chuẩn bị bước vào phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 19-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào phiên họp Trù bị. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20-1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Chủ đề của đại hội lần này: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đến dự phiên trù bị Đại hội. Ảnh: LÊ THOA

Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Ảnh: LÊ THOA

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm Báo cáo chính trị của Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XIII. Ảnh: LÊ THOA