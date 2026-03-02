Bộ Dân tộc và Tôn giáo có tân Thứ trưởng thường trực 02/03/2026 11:42

(PLO)- Ông Nguyễn Đình Khang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ngày 2-3, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Khang được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Khang được giao nhiệm vụ mới sau khi rời chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ảnh: V.LONG

Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê tỉnh Bắc Ninh, có trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông trưởng thành từ ngành kế toán tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Sau đó, ông giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vật tư và Xuất nhập khẩu hóa chất; Ủy viên HĐQT Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Ông từng công tác tại địa phương, đảm nhiệm các cương vị: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Tháng 7-2019, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau đó được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tháng 7-2025, ông đảm nhiệm thêm cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Như vậy, hiện nay, Bộ Dân tộc và Tôn giáo có các Thứ trưởng gồm: ông Nguyễn Đình Khang (Thứ trưởng thường trực), ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông, bà Nông Thị Hà, ông Nguyễn Hải Trung.