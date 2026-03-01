Lãnh đạo TP.HCM trực tiếp chỉ đạo nhiều 'siêu dự án' giúp tăng trưởng 2 con số 01/03/2026 17:37

(PLO)- Trong kế hoạch tăng trưởng 2026, UBND TP.HCM đã xác định các chỉ tiêu cụ thể theo từng mốc thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thường trực UBND TP.HCM và các sở, ngành.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số năm 2026, đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 10%, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, TP vẫn tập trung phát huy đồng bộ 3 nhóm động lực chủ yếu gồm động lực tăng trưởng truyền thông, động lực tăng trưởng mới và động lực nền tảng

Tập trung hàng loạt siêu dự án

Kế hoạch cho thấy đầu tư được xem là động lực then chốt của tăng trưởng với mục tiêu đưa 1.180.000 tỉ đồng vào nền kinh tế.

Về cơ cấu nguồn vốn, khu vực nhà nước khoảng 148.000 tỉ đồng tập trung cho đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. Khu vực ngoài nhà nước khoảng 1.032.000 tỉ đồng, giữ vai trò chủ lực trong mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM cũng phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch, đẩy mạnh các dự án trọng điểm theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được khởi công. Đồng thời, đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 11 tỉ USD.

Bên cạnh đó, tiêu dùng được xem là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp với kỳ vọng tăng khoảng 10,5%; còn xuất khẩu giữ vai trò trụ đỡ ổn định trong bối cảnh bên ngoài còn rủi ro với mục tiêu tăng khoảng 10%, phù hợp với khả năng phục hồi của các thị trường chủ lực. Riêng kinh tế số, TP.HCM phấn đấu đóng góp khoảng 30% GRDP.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND TP.HCM đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Đơn cử, tập trung triển khai nhanh thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa. Hoàn tất thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng trước 30-9, giải ngân đến cuối năm tối thiểu 50% tổng chi phí bồi thường.

Đối với các dự án PPP, UBND TP.HCM yêu cầu tập trung triển khai nhanh thủ tục cấp phép đầu tư, giao đất, cấp phép xây dựng với các dự án hạ tầng quan trọng: cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Vành đai 4, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, trung tâm chính trị - hành chính, cụm công trình cung thiếu nhi - quảng trường - nhà hát Thủ Thiêm.

Để thu hút FDI 11 tỉ USD, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, logistics, trung tâm tài chính – thương mại. Nghiên cứu mô hình tổ công tác làm việc với từng doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu, nhà đầu tư chiến lược, kịp thời báo cáo các cơ chế ưu đãi, vượt trội để thu hút dự án FDI quy mô lớn.

Ngoài ra, ưu tiên hình thành các khu du lịch quy mô lớn tại Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm; kết nối với sân bay Long Thành, cảng Cái Mép – Thị Vải và cảng tàu khách Vũng Tàu. Chuẩn bị điều kiện để hình thành khu du lịch quốc gia Cần Giờ, khu du lịch quốc gia dọc sông Sài Gòn, Long Hải – Bình Châu.

Phân công phó chủ tịch phụ trách các siêu dự án

Đáng chú ý, trong kế hoạch tăng trưởng 2026, UBND TP.HCM đã xác định các chỉ tiêu cụ thể theo từng mốc thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thường trực UBND TP.HCM và các sở, ngành.

Đơn cử, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà phụ trách dự án cảng Cái Mép Hạ, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo dự án trung tâm dữ liệu AI Tân Phú Trung.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường lập kế hoạch giải ngân đầu tư công, phụ trách giải pháp làm đường trên cao, tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Cần Giờ, Bến Thành - Tham Lương, Bàu Bàng - Cái Mép, đường sắt đô thị số 3, số 4, số 6, Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và nhiều tuyến đường, dự án…

Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh phụ trách dự án cầu vượt biển Vũng Tàu - Cần Giờ, khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc, khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa, trung tâm chính trị - hành chính, cung thiếu nhi – quảng trường – nhà hát Thủ Thiêm, khu đô thị đại học quốc tế, tổ hợp khu thương mại tự do Cái Mép Hạ hạ lưu, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM…