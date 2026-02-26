TP.HCM 'đặt hàng' 3 nhà mạng nghiên cứu, thí điểm phủ sóng 6G 26/02/2026 18:31

(PLO)- Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề nghị 3 Tập đoàn Viettel, VNPT, MobiFone nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G trong năm 2026 và triển khai thí điểm phủ sóng 6G tại một khu vực trên địa bàn TP.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa có công văn gửi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone về việc nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G và triển khai thí điểm tại một số khu vực trên địa bàn TP.

Tốc độ download mạng 5G thỉnh thoảng lên gần 900 Mbps. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị có liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Viễn thông MobiFone nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G trong năm 2026. Song song đó, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thí điểm phủ sóng 6G tại một khu vực trên địa bàn TP.

Sở Khoa học và Công nghệ TP đề nghị các đơn vị quan tâm và có văn bản phản hồi gửi về Sở trước ngày 7-3.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, giữa tháng 2-2026, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM đã ban hành kế hoạch về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP năm 2026.

Trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu: Nghiên cứu phát triển và thử nghiệm công nghệ di động thế hệ thứ 6 (mạng 6G) tại TP.HCM; đồng thời, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào thử nghiệm tại một khu vực trên địa bàn TP.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ TP đã tổ chức buổi họp với các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn, gồm Viettel TP.HCM, Viễn thông TP.HCM, MobiFone TP.HCM nhằm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan.

Theo ý kiến của các đơn vị, đến thời điểm hiện tại, công nghệ 6G vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có chuẩn kỹ thuật chính thức; chưa có thiết bị đầu cuối 6G thương mại phổ biến trên thị trường.

Các doanh nghiệp viễn thông di động đang tập trung phát triển mạng 5G, chưa có kế hoạch nghiên cứu, triển khai công nghệ 6G; việc nghiên cứu công nghệ 6G là chiến lược ở cấp Tập đoàn viễn thông.