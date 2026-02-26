Rùng mình với thống kê tài xế xe khách vừa nghe điện thoại vừa lái xe trên cao tốc 26/02/2026 12:01

(PLO)- Theo thống kê của CSGT, tài xế container và xe khách là những người vừa nghe điện thoại vừa lái xe trên cao tốc nhiều nhất.

Sáng 26-2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đang mở đợt cao điểm rà soát, xử lý nghiêm lỗi vừa nghe điện thoại vừa lái xe trên các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai; cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây; Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Cam Lâm – Vĩnh Hảo (Lâm Đồng); Cam Lâm – Nha Trang và Nha Trang – Vân Phong (Khánh Hòa).

Tài xế vừa sử dụng điện thoại vừa lái xe trên cao tốc.

Theo đó, chiều 25-2, qua công tác tuần tra kiểm soát và hệ thống camera giám sát, Đội CSGT số 6 đã bắt quả tang 2 tài xế xe khách đang thản nhiên "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại" khi xe đang lao vun vút trên cao tốc. Cả hai trường hợp này lập tức bị lập biên bản, đối mặt với mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Chỉ vì một tin nhắn, một cuộc gọi hay vài giây lướt mạng xã hội, nhiều tài xế đang tự biến chiếc xe của mình thành những "cỗ máy tử thần" không người lái trên cao tốc. Trước thực trạng đáng báo động này, lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, quyết không khoan nhượng với hành vi đùa giỡn cùng tử thần này.

Đáng phẫn nộ hơn, những con số thống kê cho thấy đây không phải là hiện tượng cá biệt. Xuyên suốt năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Đội CSGT số 6 đã xử lý tới 120 trường hợp vi phạm lỗi này. Nhìn vào danh sách phương tiện vi phạm, ai cũng phải rùng mình: 67 xe container, 35 xe khách, 9 ô tô con và 9 xe tải. Những xe tải nặng, xe khách chở hàng chục sinh mạng lại chính là những đối tượng vi phạm nhiều nhất.

Thống kê đáng rùng mình của Đội CSGT số 6.

Làm một phép tính đơn giản: Khi đang di chuyển với vận tốc 120 km/h, chiếc xe lao đi với tốc độ khoảng 33 mét mỗi giây. Chỉ cần tài xế cúi xuống nhìn màn hình điện thoại trong vỏn vẹn 3 giây, chiếc xe đã di chuyển được quãng đường gần 100 mét.

100 mét ấy là 100 mét xe lưu thông tự do, nếu xe phía trước phanh gấp, hoặc có chướng ngại vật bất ngờ, thời gian phản xạ của con người (thường mất thêm 1,5 - 2 giây) cộng với quãng đường phanh vật lý sẽ khiến tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Lực va đập ở vận tốc trên 100km/h đối với xe khách hay container sẽ tạo ra một thảm kịch kinh hoàng.

CSGT lập biên bản những tài xế vừa sử dụng điện thoại vừa lái xe.

Đứng trước sự an nguy của hành khách, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đưa ra lời khẳng định đanh thép: Sẽ không có bất kỳ vùng cấm hay sự ngoại lệ nào. Lực lượng chức năng tiếp tục tung quân, tăng cường mật độ tuần tra và sử dụng tối đa hệ thống camera nghiệp vụ để "phạt nóng" lẫn "phạt nguội" những tài xế xem thường kỷ cương.

Mọi hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn thảm khốc như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt là thói quen sử dụng điện thoại khi cầm lái sẽ bị xử phạt ở khung cao nhất.