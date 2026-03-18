Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng Đề án thống nhất một đầu mối quản lý về an toàn thực phẩm 18/03/2026 19:49

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật vừa ban hành thông báo về Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo thông báo, ngày 11-3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật chủ trì Phiên họp quý I-2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với năm nội dung trọng tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật chủ trì Phiên họp quý I-2026, ngày 11-3. Ảnh: VGP

Thể chế hóa những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV

Liên quan đến Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI, Tổng Bí thư nêu rõ Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, các định hướng, nhiệm vụ lập pháp và nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên được đề xuất trong dự thảo Đề án.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để tiếp tục hoàn thiện Đề án, trong đó, cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hoá ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận 09-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Đảng uỷ Quốc hội phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng trình Bộ Chính trị thông qua Đề án trước khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI khai mạc” – theo Kết luận của Tổng Bí thư.

Về dự thảo Đề cương Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với dự thảo Đề cương Đề án. Đảng ủy Bộ Tư pháp được giao tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện Đề cương, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án và báo cáo Ban Chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9-2026.

Trong đó, việc xây dựng Đề án phải có cách tiếp cận toàn diện, hệ thống, có cơ sở lý luận vững chắc gắn với tổng kết thực tiễn sâu sắc và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải là "bản thiết kế tổng thể" hệ thống pháp luật, bao quát được đầy đủ các lĩnh vực đời sống, dân chủ, công bằng, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận...

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thống nhất với đề xuất mở rộng phạm vi của Đề án, bao gồm nội dung Chiến lược cải cách tư pháp. Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết về Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trên cơ sở các nội dung cụ thể của Đề án, Đảng ủy Bộ Tư pháp báo cáo Bộ Chính trị hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quan tâm hơn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Theo Kết luận của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Chỉ đạo nhất trí với các đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Đảng ủy Chính phủ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thị trường để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Cùng đó, rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Những bất cập, hạn chế hoặc những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được kịp thời giải quyết, không để tồn tại các "điểm nghẽn", rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân.

Sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế…

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh; có cơ chế phù hợp để không tạo gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh trong tiếp cận, thực thi quy định của pháp luật và tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng này.

Về Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực kiến tạo phát triển. Từ đó, góp phần hiện thực hoá hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Đặc biệt, quá trình xây dựng pháp luật phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu xây dựng chính sách; dựa trên tổng kết thực tiễn, tham vấn rộng rãi người dân, doanh nghiệp và chuyên gia, nhà khoa học (bao gồm chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài). Chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống; bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả pháp luật từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".