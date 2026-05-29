Phường Xuân Hòa, TP.HCM tặng quà cho trẻ em khó khăn nhân ngày 1-6 29/05/2026 19:35

(PLO)- Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa, TP.HCM, đã tổ chức chương trình trao quà cho thiếu nhi trên địa bàn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Chiều 29-5, tại phường Xuân Hòa, TP.HCM, đã diễn ra chương trình trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Trung tá Lê Thanh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa, nhấn mạnh việc chăm lo, đồng hành cùng thế hệ trẻ, những mầm xanh tương lai của đất nước không chỉ là trách nhiệm của toàn xã hội mà còn là nhiệm vụ cao cả của người lính.

Trung tá Lê Thanh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa, phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Đồng thời, Trung tá Lê Thanh Hùng bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần vượt khó, vươn lên trong cuộc sống của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực cho các em.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa trao khoảng 70 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Đây là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em có thêm động lực phấn đấu học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Thay mặt lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy Quân sự phường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương, các mạnh thường quân đã luôn đồng hành, chung tay cùng bộ đội trong công tác an sinh xã hội và chăm lo cho trẻ em tại địa phương.

"Tôi tin rằng với sự chung tay của gia đình, nhà trường, cộng đồng và những người lính chúng tôi, các em thiếu nhi – đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn – sẽ có một tương lai tươi sáng hơn"- Trung tá Lê Thanh Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM, tại chương trình. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đã chia sẻ chuyên đề “Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” đến các em thiếu nhi trên địa bàn phường.