TP.HCM: Phường Xuân Hòa 'đặt hàng' các trường, viện nghiên cứu để phát triển đô thị kiểu mẫu 28/04/2026 19:00

(PLO)- Phường Xuân Hòa sẽ phối hợp với 17 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện, các trường THPT trên địa bàn trong nhiều lĩnh vực, theo phương thức hợp tác thông qua cơ chế: “đặt hàng - nghiên cứu - ứng dụng”.

Ngày 28-4, UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, trường THPT trên địa bàn.

Việc ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa phường với các cơ sở giáo dục đại học, các viện, THPT trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, hướng nghiệp, trải nghiệm, tình nguyện vì cộng đồng và phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên.

Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp tác. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Bên cạnh đó là thời phát huy vai trò của các bên trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sự gắn kết của nhà trường và góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Trần Văn Nam cho biết, hội nghị không chỉ đơn thuần là một nghi thức ký kết, mà là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển phường Xuân Hòa trở thành phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại trên tất cả các lĩnh vực.

Phường sẽ phối hợp với 17 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện, các trường THPT trên địa bàn trong nhiều lĩnh vực. Phường sẽ triển khai theo phương thức hợp tác thông qua cơ chế: “đặt hàng - nghiên cứu - ứng dụng”.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYÊN VÕ

"Tôi xin đặt hàng các đơn vị tập trung nghiên cứu sáu lĩnh vực trụ cột: chuyển đổi số; phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch và quản lý đô thị; y tế và giáo dục, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực của phường giỏi kỹ năng, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác tiềm năng di tích, phát triển kinh tế du lịch; xây dựng mô hình Phường kiểu mẫu về văn minh đô thị"- Bí thư Trần Văn Nam nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các trường, viện đã đưa ra nhiều giải pháp để chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện trường Đại học Tự nhiên TP.HCM đề xuất: phường và trường có thể kết hợp thực hiện ứng dụng chuyển đổi số và sử dụng AI trong quản lý tại phường. Bên cạnh đó là, xây dựng hệ thống phân tích camera thông minh trong quản lý giao thông, xây dựng giải pháp để phát triển du lịch...