Chính phủ yêu cầu nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù phát triển TP Đồng Nai 08/06/2026 16:20

(PLO)- Chính phủ giao UBND TP Đồng Nai và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đồng Nai, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 5274 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP Đồng Nai và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đồng Nai, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, xử lý kiến nghị về bố trí nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông kết nối Sân bay Long Thành, kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Đồng Nai. Bộ có văn bản trả lời địa phương trước ngày 10-6.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xử lý kiến nghị về rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu vực bô xít để vừa tháo gỡ điểm nghẽn, vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, môi trường, quốc phòng - an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia. Bộ có văn bản trả lời địa phương trước ngày 10-6.

Về kiến nghị quản lý phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới TP Đồng Nai, Bộ NN&PTNT khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn 5251 ngày 5-6 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ: Tài chính, Công Thương, NN&PTNT và UBND TP Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Các đơn vị báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15-6, đồng gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thành phố Đồng Nai được thành lập theo Nghị quyết 30 của Quốc hội, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30-4-2026, có diện tích tự nhiên 12.737,18 km², quy mô dân số trên 4,5 triệu người.

Thành phố có 95 đơn vị hành chính xã, phường (62 xã và 33 phường) với 1.772 ấp, thôn, khu phố. Trung tâm hành chính - chính trị của TP Đồng Nai đặt tại phường Trấn Biên.

Năm 2025, quy mô kinh tế Đồng Nai đạt gần 678 nghìn tỉ đồng, đóng góp trên 5% GDP cả nước, xếp thứ 4 cả nước. Đi cùng với đó, Đồng Nai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, đạt khoảng 9,63% năm 2025, là địa phương đứng đầu cả nước xét về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng do Chính phủ giao. Đồng thời xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Đồng Nai.

Trong quý I năm 2026, Đồng Nai vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao 9,76%, cao nhất khu vực phía Nam.