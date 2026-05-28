Đồng Nai theo dõi các dự án hạ tầng giao thông bằng điều hành thông minh 28/05/2026 19:52

(PLO)- TP Đồng Nai tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống theo dõi dự án hạ tầng giao thông trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Chiều 28- 5, Sở Xây dựng TP Đồng Nai tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống theo dõi dự án hạ tầng giao thông trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của TP do Tổng Công ty Xây dựng số 1 phối hợp bàn giao.

Ông Não Thiên Anh Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, TP đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, gồm các công trình giao thông kết nối vùng, dự án kết nối sân bay Long Thành và dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng Nai theo dõi các dự án hạ tầng giao thông bằng điều hành thông minh. Ảnh: VŨ HỘI

Trong bối cảnh khối lượng công việc tăng cao, việc ứng dụng phần mềm để theo dõi tiến độ, kiểm soát điểm nghẽn và đôn đốc triển khai dự án là cần thiết.

Thông qua hệ thống, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ được phát hiện sớm để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo đơn vị vận hành, nền tảng được thiết kế theo hướng quản trị tập trung, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và phân quyền cho từng nhóm người dùng như lãnh đạo UBND TP, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Sở Xây dựng và bộ phận quản trị hệ thống.

Phần mềm cho phép theo dõi tiến độ từng dự án theo các mốc thực hiện, khối lượng giải phóng mặt bằng, sản lượng thi công và tình hình giải ngân. Dữ liệu được trực quan hóa qua 7 biểu đồ phân tích chuyên sâu nhằm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành.