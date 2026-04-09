Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai thị sát các dự án giao thông trọng điểm 09/04/2026 18:28

Ngày 9- 4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đi cùng Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra cầu Thống Nhất, dự án đường trục trung tâm Biên Hòa, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến 25B, 25C. Đây là các dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có vai trò then chốt trong kết nối liên vùng, đặc biệt hướng về khu vực sân bay Long Thành và các dự án kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ trong sự phát triển kinh tế xã hội sau khi đưa vào khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra dự án đường trục trung tâm với cầu Thống Nhất. Ảnh: VH.

Tại công trình cầu Thống Nhất, đường trục trung tâm Biên Hòa, ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Ban QLDA tỉnh báo cáo đường trục trung tâm Biên Hòa đoạn từ Võ Thị Sáu đến Đặng Văn Trơn có tổng chiều dài hơn 5,4km, gồm 2 nhánh chính tổng mức đầu tư dự án hơn 1.506 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành gần 96% giá trị hợp đồng, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất sẵn sàng cho mục tiêu thông xe trong thời gian tới.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nhịp độ, sớm hoàn thành để đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ông cũng yêu cầu làm tốt công tác tái định cư để người dân sớm an cư, ổn định.

Khi kiểm tra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út thẳng thắn nhìn nhận tiến độ chưa đạt kỳ vọng đề ra dù nhiều đoạn tuyến đã dần hình thành rõ nét. Chủ tịch tỉnh yêu cầu các nhà thầu tăng tốc thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

Đường trục trung tâm Biên Hoà cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: VH.

Sau đó, đoàn tiếp tục kiểm tra đường 25B, 25C, đây là hai tuyến kết nối về sân bay Long Thành, trong đó tuyến 25C sẽ nối trực tiếp vào đường T1 để đến cổng số 1 sân bay.

Lãnh đạo Ban QLDA tỉnh cho biết đối với dự án đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 dài 2,65km, tổng vốn đầu tư hơn 647 tỉ đồng, hiện đang thi công đồng loạt nền đường, cầu và cống. Dự án đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 30-6 nhằm kịp thời kết nối sân bay Long Thành. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mặt bằng khoảng 10%.

Cùng với đó, dự án nâng cấp đường 25B với dài hơn 9,2km, tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng hiện đạt khoảng 50% khối lượng thi công. Dù mặt bằng đã bàn giao khoảng 90%, nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng tái lấn chiếm và một số khu vực chưa hoàn tất bồi thường, gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương tăng cường vận động người dân, sớm bàn giao mặt bằng sạch, đồng thời phối hợp di dời hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 30- 6.