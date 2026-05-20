Quảng Ngãi: Đã xác định nguyên nhân kênh Chìm Sơn Tịnh đen đặc, bốc mùi 20/05/2026 22:14

(PLO)- Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ nhiều nguồn thải chồng lấn cùng tình trạng bồi lắng kéo dài nhiều năm.

Liên quan vụ ô nhiễm nghiêm trọng tại kênh Chìm Sơn Tịnh, ngày 20-5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh nguyên nhân ban đầu.

Theo kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an), tuyến kênh này đang bị bồi lắng nghiêm trọng, lượng bùn thải tích tụ lớn trong thời gian dài nhưng chưa được nạo vét do thiếu kinh phí.

Kênh chìm Sơn Tịnh nhìn từ trên cao.

Ngoài yếu tố bồi lắng, kênh Chìm Sơn Tịnh còn là tuyến tiêu thoát nước tự nhiên tiếp nhận cùng lúc nhiều nguồn xả thải khác nhau, gồm nước sinh hoạt của người dân, nước tháo nội đồng và nước thải từ một số cơ sở tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây.

Đáng chú ý, tuyến kênh còn hợp lưu với Suối Bản Thuyền - nơi tiếp nhận nước thải từ Khu công nghiệp Tịnh Phong, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và Nhà máy mỳ Tịnh Phong. Việc nhiều nguồn nước thải cùng đổ về trong thời gian dài khiến áp lực môi trường tại khu vực ngày càng gia tăng.

Đoạn kênh nước đen quánh, bốc mùi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời điểm xảy ra ô nhiễm cũng trùng với giai đoạn kênh Thạch Nham cắt nước tưới khiến kênh Chìm Sơn Tịnh không có nguồn bổ sung. Mực nước xuống thấp, kết hợp thời tiết nắng nóng kéo dài làm các chất ô nhiễm tích tụ lâu ngày phát tán mùi hôi, khiến tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.

Để xác định mức độ ô nhiễm và làm rõ trách nhiệm các nguồn thải liên quan, từ ngày 6 đến 13-5, các đoàn công tác liên ngành cùng Chi cục Bảo vệ môi trường miền Trung - Tây Nguyên đã lấy 17 mẫu nước và sáu mẫu bùn để phân tích.

Dự kiến đến ngày 25-5 sẽ có đầy đủ kết quả kiểm nghiệm. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-5.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, dọc tuyến kênh Chìm Sơn Tịnh đoạn qua phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong đến khu vực cầu Lệ Thủy (xã Tịnh Khê) xuất hiện tình trạng nước đen kịt, nổi bọt trắng và bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài nhiều ngày.

Sau phản ánh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, truy nguồn và làm rõ nguyên nhân vụ việc.