Dự báo sắp xảy ra mưa lớn diện rộng 19/05/2026 12:15

(PLO)- Từ đêm 19-5, khu vực Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Trong những ngày vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ liên tục xuất hiện mưa dông, một số nơi ghi nhận lượng mưa khá lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định sắp tới sẽ tiếp tục xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Bà Phạm Thị Châm, Dự báo viên phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cho biết: Từ đêm nay, 19-5, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ mực 1.500 m đến mực 5.000 m, kết hợp với gió Đông Nam đưa hơi ẩm từ biển vào đất liền, khu vực Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Đợt mưa lớn được dự báo kéo dài từ đêm 19-5 đến hết ngày 21-5, với tổng lượng mưa phổ biến từ 60–120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Dự báo từ đêm 19-5, khu vực Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Ảnh: AH

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ở các khu đô thị và khu công nghiệp. Đặc biệt, trong những ngày qua, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã liên tục xảy ra mưa dông khiến đất đá ngậm no nước, kết cấu trở nên lỏng lẻo.

"Nếu tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực này là rất cao. Người dân cần hết sức cảnh giác", bà Châm cảnh báo.

Lui xuống phía Nam, từ khu vực Hà Tĩnh trở vào đến Nam Bộ, trong hôm nay và hai ngày tới cũng được dự báo có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ có khả năng xuất hiện những điểm mưa rất to trên 100 mm.

Mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên, thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm. Ban ngày, trời vẫn có nắng và tương đối oi nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31–34°C; một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35°C.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), trong các ngày từ 15 đến 18-5, tại một số địa phương như Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đắk Lắk, TP.HCM đã xảy mưa lớn, dông, lốc gây ra một số thiệt hại.

Đáng chú ý, trận mưa lớn đêm 18-5 đến sáng 19-5 tại tỉnh Tuyên Quang đã làm một nhà dân bị hư hỏng; tại tỉnh Thái Nguyên bị ngập 10,5ha lúa và hoa màu, sạt lở nhỏ một số tuyến đường; tại tỉnh Quảng Ninh có 115 hộ dân tại phường Mông Dương bị ngập (1-1,5m), hiện đã được sơ tán đến nơi an toàn; ngập 85,7ha lúa, hoa màu.