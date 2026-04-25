Lưu ý về thời tiết dịp lễ từ 25-4 đến 1-5 25/04/2026 10:40

(PLO)- Dự báo kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Theo dự của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay, rãnh nhiễu động yếu vẫn ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mây nhiều và mưa dông rải rác.

Khu vực Trung Bộ nằm ở rìa phía Nam của hệ thống này nên mưa ít hơn, thời tiết sẽ đan xen giữa nắng và mưa dông cục bộ.

Dự báo kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tại Nam Bộ ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ chịu tác động của áp cao cận nhiệt đới và hiệu ứng nhiệt mạnh ban ngày, khiến nền nhiệt tăng cao, hình thành mưa dông về chiều tối và đêm.

Dự báo trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–4 đến 27-4), thời tiết trên cả nước sẽ phân hóa theo vùng rõ rệt.

Theo đó, Bắc Bộ sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ ban ngày nắng, một số nơi có mưa dông cục bộ. Nam Bộ tiếp tục có nắng mạnh, có nơi nắng nóng, mưa dông khả năng xuất hiện về chiều tối.

Dự báo kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Bắc Bộ giảm mưa, tăng nắng vào trưa chiều. Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

"Người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Bắc Bộ và Trung Bộ người dân cần theo dõi thời tiết để chủ động kế hoạch di chuyển, đặc biệt trong các khung giờ có khả năng mưa dông.

Khu vực Nam Bộ và một số nơi Trung Bộ cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng cao điểm buổi trưa và chiều"- khuyến cáo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ.