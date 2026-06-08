Không khí lạnh kèm mưa lớn đã vào Việt Nam, Cao Bằng giảm liền 10 độ 08/06/2026 18:57

(PLO)- Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Cao Bằng và Lạng Sơn của nước ta.

Chiều 8-6, bà Phạm Phương Chi, dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về ảnh hưởng của không khí lạnh trong chiều tối và đêm 8-6.

Bà Chi cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Cao Bằng và Lạng Sơn. Tại Trùng Khánh (Cao Bằng), nhiệt độ đã giảm khoảng 10 độ C, từ mức 33 độ C xuống còn khoảng 23 độ C.

Không khí lạnh cũng đang gây mưa lớn tại Thái Nguyên, Tuyên Quang và một phần tỉnh Quảng Ninh.

Đây là đợt không khí lạnh hiếm có xuất hiện trong tháng 6. Thống kê trong 47 năm, từ năm 1979 đến 2025, trong tháng 6 đã xảy ra 25 đợt không khí lạnh. Còn tính từ năm 1991 đến nay, trong suốt 35 năm, số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6. Đáng chú ý từ năm 2014 đến năm 2025 không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6. Như vậy có thể thấy theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên, việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Bà Phạm Phương Chi, dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về ảnh hưởng của không khí lạnh trong chiều tối và đêm 8-6.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, mưa lớn sẽ tiếp tục gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung tại khu vực Tây Bắc Bộ, phía bắc Phú Thọ và Tuyên Quang, phổ biến từ 80–160 mm, có nơi trên 250 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có lượng mưa từ 20–50 mm, có nơi trên 100 mm.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 50–100 mm, có nơi trên 150 mm. Lượng mưa nêu trên được tính từ chiều tối và đêm 8-6 đến hết đêm 9-6. Từ ngày 10-6, mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần.

Dưới tác động của khối không khí lạnh yếu, nhiệt độ trong đêm nay và đêm mai sẽ giảm xuống mức khá dễ chịu, phổ biến từ 21–25 độ C.

“Đặc biệt, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, khi không khí lạnh tràn xuống kết hợp với mưa lớn rất dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông mạnh, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá, gây nguy hiểm cho người dân” - bà Chi cảnh báo.

Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Ngoài ra, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi là rất cao. Gió giật mạnh trong dông cũng có thể làm tốc mái nhà cửa, gãy đổ cây xanh và ảnh hưởng đến các công trình không kiên cố.

Vì vậy, bà Chi khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh khi di chuyển ngoài trời trong thời gian xảy ra mưa dông.